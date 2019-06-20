20.06.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина
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Зеленский и Кучма задвинули крымский вопрос в угоду Москве

В последнее время в заявлениях президента Украины Владимира Зеленского во время заграничных визитов и его ставленника в Минске Леонида Кучмы – тема Крыма перестала увязываться с конфликтом в Донбассе.

Об этом в эфире «4 канала» заявил украинский военный эксперт Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По слова Арестовича, тема Крыма более не является одним целым с кризисом в Донбассе.

«Благодаря позиции Кучмы и Зеленского россиянам удалось то, что не удавалось в последние пять лет – разделить проблемы Крыма и Донбасса.

Они мечтали рассматривать их отдельно, при Порошенко постоянно наша дипломатия говорила, что это объединенная проблема – не давали спуска.

А сейчас их разделили. На уровне международного представительства – где Донбасс, там всегда был и Крым», – констатирует Арестович.

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