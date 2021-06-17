Зеленский и Меркель отомстят: США хотят поквитаться с русскими за провал Байдена

17.06.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

После анализа США встречи Путина и Байдена американские колонии получат «домашнее задание», как напакостить России.

Такой прогноз в авторской колонке для «ПолитНавигатора» озвучивает Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика».

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Встреча Владимира Путина и Джозефа Байдена подчеркнула всю сложность американского положения, а также намерения США остаться мировым гегемоном и предотвратить вторую часть Карибского кризиса, в котором в своё время Штаты одержали поражение.

Можно полагать, что ключевым вопросом саммита двух лидеров стал вопрос о том, – будет или нет ядерная война. Поэтому цель Байдена, как инициатора встречи, – принятие заявления по стратегической стабильности. Путин и Байден подтвердили приверженность принципу, что в ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана. Таким образом, Америка получила гарантии, что Карибский кризис не повторится.

Всех удивило, что по итогам саммита Путина и Байдена не было совместной пресс-конференции, что по своей сути – нонсенс. Можно смело полагать, что команда Байдена очень не уверена в своём лидере, который привык отвечать по заученным шпаргалкам и заранее подготовленным вопросам (что, собственно, и произошло). Такой байденовский подход к общению с прессой очень контрастирует с умением Владимира Путина проводить пресс-конференции и другие мероприятия, где российский лидер отвечает чётко, лаконично и без «подсказок». К слову, по мнению бывшего помощника госсекретаря Глена Джонсона, совместная конференция несла бы для Байдена серьёзный риск. В то время как американский президент советовался бы с Блинкеном и представителями национальной безопасности при ответах на вопросы, Путин, который ни с кем не советуется, получил бы шанс сказать своё мнение первым, показав, таким образом, позицию России, как более предпочтительную.

Кроме того, нельзя исключать, что в ходе встречи двух лидеров от Байдена прозвучали какие-то угрозы или ультиматумы. Поэтому из отеля, где президент США отсиживался до начала своего выступления, он и его команда намеревались проследить реакцию Путина на эти угрозы в ходе пресс-конференции российского лидера.

Две пресс-конференции – это жалкая попытка Байдена оставить последнее слово за собой. Опять-таки американская сторона всячески пыталась оградить своего президента от ошибок Трампа. Тут уместно вспомнить про вопрос о «вмешательстве в президентские выборы», когда Трамп, стоя рядом с Путиным, сказал, что не видит признаков вмешательства России в выборы 2016 года. Позже американский президент заявлял, что оговорился и имел в виду противоположное. «Оговорки» Байдена, которые обязательно бы произошли в ходе совместной пресс-конференции с Путиным, очень дорого бы обошлись «сонному Джо».

Стоит обратить внимание на слова Байдена о том, что: «Отношения с Россией должны быть предсказуемыми и стабильными». Другими словами, лидер США озвучил свои мысли, что Россия, в рамках американского видения, должна оставаться в однополярном мире США. С этой целью Российской Федерации дана своего рода отсрочка (!) в 6 месяцев, – именно такой срок, по мнению Байдена, покажет: договорился ли он с Путиным или нет. В понимании «сонного Джо», президент России должен (!) прекратить проводить в России пророссийские реформы и перейти на сторону Запада. Кажется, Байден так и не понял, что Владимир Путин – государственник, и с пути по укреплению Большой России он не свернёт.

Если говорить о предсказуемости в американо-российских отношениях, стоит отметить, что Путин вспомнил, как США постоянно меняют правила в угоду своих целей. И это всегда выглядит как двуличие. К примеру, российский лидер напомнил, как в 2014-м году украинский президент Янукович взял на себя обязательства по урегулированию ситуации на Украине, а потом случился кровавый госпереворот, и в «незалежной» началась война.

Достойный ответ дал Путин на вопрос (упрёк!) об учениях возле границ Украины. Владимир Владимирович повторил свой ответ, озвученный в интервью американскому журналисту: «Российские учения проходят на территории России, а не у американской границы. Тогда как американские войска часто оказываются у российских границ».

Говоря о беспокойстве Байдена и его команды, то оно не беспочвенно: американских «партнёров» терзает мировое лидерство России. А это значит, что заокеанским «друзьям» претит союз России и Китая, в двусторонние отношения которых Америка всячески намеревается вбить клин. И американские страхи о нарастании мощи Китая Байден выдал за опасения Российской Федерации, нарочито подчеркнув о 1000-километровой границе РФ с Поднебесной.

После встречи лидеров двух держав пройдёт согласование концептуальных позиций России и США. То есть Российская Федерация и Америка будут согласовывать дальнейший план своих действий, вырабатывать общегосударственную позицию того, что нужно сделать в ближайшей перспективе. Говоря о Штатах, то после сверки позиций им понадобится инструментарий, которым они продолжат свою политику давления на Россию. Этим инструментарием выступит, как всегда, Европа (Северный Поток-2) и Украина. В этой связи напомню, что у Байдена и Меркель запланирована встреча в США 15 июля, на которой канцлеру Германии будет озвучена новая задача её дальнейших действий, заявлений и решений. Также на ковёр к Байдену в конце июля вызовут и Зеленского, где «слуга» украинского народа получит новый антироссийский темник и задания.

Неспроста Байдену нужна была встреча с Путиным именно сейчас. Ведь ситуация у Америки архисложная (кризис, инфляция, утрачивание геополитических позиций). Поэтому США, что называется, прозондировали российскую почву, будут менять и усиливать технологии давления на Россию. Не стоит забывать, что осенью в Российской Федерации – выборы, а это значит, что «недружественное государство» всячески будет пытаться сунуть в этот вопрос свой «демократический» нос.

В целом, исходя из результатов встречи Путина и Байдена, можно констатировать, что наш президент, как всегда, выстоял в атаке США и дал понять, что под американский «однополярный» мир Россия не прогнётся.