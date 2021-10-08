Зеленский и начало конца Украины. Интервью с Русланом Коцабой

08.10.2021 23:46 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Власть президента Украины Владимира Зеленского и подконтрольной ему фракции «Слуга народа» трещит по швам. Сам глава государства превращается в диктатора с замашками клоуна, а в обществе зреет недовольство, которое станет еще более явным после получения первых платежек по коммунальным счетам.

Все это чревато бунтом военных, задолженность перед которыми уже превысила два миллиарда гривен, и полным развалом государства.

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Об этом в интервью «ПолитНавигатору» заявил украинский журналист Руслан Коцаба.

ПолитНавигатор: Одной из главных тем уходящей недели, помимо отставки спикера Дмитрия Разумкова, стала смерть бывшего члена президентской фракции Антона Полякова. Верите ли вы в причину смерти, которую озвучивают в Раде – сердечная недостаточность?

Руслан Коцаба: В этом деле слишком много несоответствий и версий, но я более склоняюсь к тому, что было вмешательство и, возможно, это было химическое отравление. А кто был заинтересован – это уже больше политика. То, что я узнал в Верховной раде, когда там был, они выпивали, кстати, с Анной Скороход (которая упала в обморок в Раде, – авт.), и они поругались.

Но то, что здоровый 33-летний мужик мог от передоза алкоголя умереть, мы же понимаем, что для молодого организма один промилле в крови, как у него обнаружили, – это ничего. Поэтому, мне кажется, что ему это было наказанием за то, что он пару дней назад в эфире одного телеканала напрямую сказал, что видел, как в туалете раздавали депутатам конверты с деньгами. После того, как он рассказал об этом в эфире, он еще подкрепил свои слова личным заявлением в НАБУ. Возможно, это было показательным наказанием.

Меня больше разозлила реакция Галины Третьяковой, главы комитета Верховной рады по социальной политике, которая сказала, дескать, минус один враг – и это хорошо. То, что они эту аморальщину политически не разрулили – подняли бы хотя бы вопрос, чтобы снять с нее полномочия главы комитета Верховной рады, либо как-то наказать ее. Но они просто ее на пять заседаний лишили права голоса – таким образом, они разделили то, что она сказала.

Значит, они тоже так считают, дескать, минус один враг – и это хорошо для «Слуг народа». Я взял интервью у Александра Качуры, который первым удалился из партийного чата. Это начало конца. Все сыпется, и я думаю, что и Качура, и удалившаяся Ирина Верещук, они уже не добавятся в чат. Соответственно, они таким образом показали, что фракция «Слуга народа» уже не монолитная.

ПН: Продолжая озвученную вами фразу о начале конца для «Слуг народа» – есть мнение о том, что Зеленский потерял конституционное большинство, что показало голосование за отставку Разумкова, и теперь фракция трещит по швам. Так ли это?

Р.К: Я думаю, у Зеленского сейчас истерика, потому что эти 215 депутатов из монобольшинства, проголосовавших за отставку, показали, что этого большинства у зеленых опарышей нет. Должно быть 226, а есть 215.

Даже когда депутаты от олигархов «За будущее» или «Доверие», которые проголосовали – это ставленники олигархов, с ними все понятно. То же понятно со старой политической проституткой Юлией Тимошенко. Она уже устала от политики и хочет сорвать куш финансовый и уйти играться с внуками. Но то, что «зеленые» дали только 215 голосов – это начало их конца. Сейчас посыпется вся фракция. Теперь многие депутаты боятся, чтобы их не отравили либо не сделали ничего с их бизнесом.

ПН: Какие сегодня настроения в украинском обществе, в том числе в элитах и среди простого народа. Ощущают ли они хаос во власти?

Р.К: Те, кто принимает решения – власть муниципального уровня, депутаты, помощники депутатов понимают, что мы окончательно оказались в авторитарной, я бы сказал даже – диктаторской стране. Возможно, диктатор немного клоун, но история помнит, что и паяцы, и клоуны порой управляли слабыми империями.

Простые же люди поймут это буквально через несколько недель, когда начнутся холода, когда пойдут первый платежки с безбашенными тарифами, которые люди будут не в состоянии оплатить. Холодрыга в доме поможет этим людям быстрее дозреть до той мысли, что государство Украина разваливается, а власть, к сожалению, антинародная.

ПН: Есть ли в обществе усталость от войны, которая идет в стране уже восьмой год?

Р.К: Война, начало военных действий, их форсирование – это информационный шум. Допустим, когда нужно переключить внимание с тех же тарифов или с того, что власть делает очередные глупости – тогда нужно обострение на фронте. Сейчас оно идет как идет.

Мы понимаем, что люди устали от войны, люди разочарованы в Зеленском, что он не исполнил обещание закончить войну на Донбассе, но и понимаем, что простому человеку из деревни, который не имеет образования, предлагают пойти на работу в армию, платят довольно нормальные деньги за то, что он согласен по приказу Киева убивать себе подобных украинцев с украинскими паспортами и подписывать контракт с Дьяволом.

ПН: Есть ли шанс на мирное завершение конфликта?

Р.К: Каждый конфликт завершается миром – вопрос в том, какой ценой этот мир будет достигнут. Мне кажется, что уже даже военные понимают, что они становятся очень непопулярны в народе, когда они после ротации возвращаются домой. То, что уже больше двух миллиардов гривен задолженность перед военными, это тоже характеризует отношение власти к солдатам как к дешевому пушечному мясу.

Когда-то был такой фильм, и фраза «Караул устал». Вы понимаете, что военные и те, кто уже демобилизовался, а их почти миллион, они как правило социально не устроены, имеют посттравматический синдром. Когда эти люди с боевым опытом и корочками участника боевых действий и, я так думаю, незарегистрированным огнестрельным оружием, они могут прийти в правительственный квартал, и это грозит государству.