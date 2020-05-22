Зеленский и Навальный близнецы-братья – Стрелков

22.05.2020, Москва, Максим Карпенко

Лидер так называемой российской несистемной оппозиции Алексей Навальный – это «брат-близнец» украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом в своем блоге заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Стрелкова, оба этих политика могут лишь говорить, но никаких реальных действий предпринять не в состоянии.

«К личности Навального я отношусь крайне скептически и во многом отрицательно. Навальный, на самом деле, он брат-близнец с тем же самым Зеленским. Единственное, что Зеленский намного более талантлив как артист.

Человек из того же ряда, что и Александр Федорович Керенский. Пустые слова, за которыми ничего нет. Если этот человек придет к власти, то он ничего сделать не сможет, кроме как развалить и потом сбежать.

Поэтому говорить о том, что может быть союз с Навальным – нет, никакого союза быть не может – вообще.

Вообще не может быть никакого практического союза с так называемыми российскими либералами. Наши либералы умеют только одно – разваливать. Строить они не умеют вообще. А участвовать в развале я не хочу», – заявил Стрелков.