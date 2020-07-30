Зеленский и Порошенко бьются за право быть первой подстилкой США – эксперт

30.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

Единственное, чем нынешний украинский истеблишмент отличается от своих бандеровских предков – это языком, на котором говорят их хозяева.

Об этом в эфире телеканала «ЮНИОН» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Раньше у них (украинских националистов – прим. ред.) была Германия, когда был период той фашистской украинизации, Донбасса в том числе, они говорили: «У нас должно быть два государственных языка: украинский и немецкий, поскольку немецкий является языком всей цивилизованной Европы», то есть нацистской Европы.

А теперь они говорят: «У нас должно быть два языка: украинский и английский». Ничего не изменилось, просто изменился язык, соответственно и внешний хозяин, которому служат с таким же присвистом, с которым служили нацистам.

Как говорил Яворивский, один из отцов-основателей «незалежной» Украины 1991 года, который долго возглавлял Союз писателей Украины: «Украина была подстилкой России 350 лет, а подстилкой Америки не была ни одного дня, а стоит попробовать».

Вот сейчас они выполняют всё то, что было заложено в основания вот этой самой «незалежной» Украины образца 1991 года», – почеркнул он.

Также политолог отметил, что украинские политики сегодня соревнуются за «честь» стать главной подстилкой американского истеблишмента.

«Порошенко и Зеленский соревнуются за то, чтобы стать вот этой самой подстилкой, они умоляют американцев. Зеленский, когда он в прошлом году, звонил Трампу, и просил его назначить куратора, то прямо сказал: «Да что же такое, у нас нет куратора из Америки».

Вы слышали плёнки Байдена-Порошенко, где последний умолял Байдена «дать добро» на назначение генерального прокурора, прислать из США смотрящего за генпрокурором Украины и за Службой безопасности Украины и так далее.

То есть они умоляют американцев: «Пожалуйста, придите и правьте нами».

Более того они соревнуются за то, чтобы стать любимой женой самого великого хозяина», – заключил Корнилов.