Зеленский и Путин поздравили друг друга с наступающими праздниками (обновлено)

31.12.2019, Киев, Ольга Козаченко

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает офис президента Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Руководители государств поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, что произошло 29 декабря. Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне», – говорится в сообщении.

«Во время разговора главы государств также договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и русских, находящихся в Украине. Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения в Донбассе начнется в ближайшее время», – заявили о офисе украинского президента.

При этом на сайте Кремля по состоянию на 13.19 информация о разговоре Путина и Зеленского отсутствует.

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Сообщение о беседе президентов появилось на сайте Кремля, где утверждается, что телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

«Подчёркнута важность заключенной накануне «пакетной» сделки, предусматривающей продолжение с 1 января 2020 года бесперебойного транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Отмечен конструктивный характер прошедших переговоров, итоги которых создают благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем.

Дана позитивная оценка проведённому 29 декабря между Киевом и Донбассом обмену удерживаемых лиц по принципу «всех установленных на всех установленных». Констатировано, что это идет в русле договорённостей, достигнутых на саммите «нормандской четверки» в Париже 9 декабря, способствует укреплению взаимного доверия. Акцентирована необходимость продолжения последовательной реализации минского «Комплекса мер» сторонами внутриукраинского конфликта.

Президенты обменялись поздравлениями по случаю Нового года. Высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году», – отмечается в сообщении на сайте Кремля.