09.04.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Украина
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Зеленский и Рада стремительно теряют легитимность




Команда президента Украины Владимира Зеленского находит ситуативные союзы куда более эффективным средством достижения целей, чем уже разрозненное монобольшинство в Верховной раде.

Об этом в эфире «UKRLIFE» заявил украинский политолог Николай Спиридонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хвалёного монобольшинства уже нет, оно умерло. И сейчас мы видим ситуативные союзы, например «Слуги народа» с «Европейской солидарностью», с «Голосом». Ну, «Голос» – это частично партия-сателлит с теми же примерно интересами, там те же самые грантоеды, как бы говорили, что Вакарчук – это Зеленский для Западной Украины. Соответственно в некоторых случаях «Голос» сам по себе поддерживает. «ЕС» поддерживает в обмен на какие-то преференции, сейчас опять-таки по слухам обещали облегчить жизнь Порошенко, меньше его вызывать на допрос. И в общем-то эти слухи подтверждаются, некоторые дела против Порошенко были закрыты», – заявил эксперт.

«Слуга народа» находит временных попутчиков под разные решения, найдутся ли голоса против Коломойского за этот закон – наверное найдутся, если хорошо поскрести. Потому что выезд депутатам закрыт, новый генпрокурор может их кошмарить, соответственно депутаты понимают, что бежать им некуда, и методом кнута и пряника в принципе почти любой вопрос порешать можно. Другой вопрос, что падает легитимность и Верховной рады, и президента, и мы всё чаще говорим, что король-то голый, что, по сути, у нас власть не справляется с теми вызовами, которые перед нами стоят», – резюмировал Спиридонов.

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