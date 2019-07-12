12.07.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Молдова, Приднестровье, Россия, Украина, Федерализация
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Зеленский и Санду выступили против федерализации и российских войск в Приднестровье

В ходе сегодняшнего визита в Киев молдавского прозападного премьера Майи Санду обсуждался вопрос необходимости вывода российских войск из Приднестровья, а также недопустимости возвращения непризнанной республики под контроль Кишинева на правах члена федерации, что могло бы стать прецедентом для Киева и Донбасса.

Это дал понять украинский президент Владимир Зеленский, чьи слова перекликаются с неоднократно высказанными в последнее время в Киеве опасениями, что успешный пример реинтеграции ПМР на условиях особого статуса может стать отработкой модели возвращения Донбасса в состав Украины, но преобразованной в федерацию.

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«Украину и Молдову объединяет одно общее желание – чтобы на наших территориях не было российских войск. Также мы не позволим навязывать нам какие-либо планы по так называемой федерализации. В отношении защиты суверенитета наших государств и безопасности в регионе наши позиции едины», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что, в отличие от Санду, которая опирается на прозападных избирателей, молдавский президент Игорь Додон, ориентирующийся на пророссийский электорат партии Социалистов, заинтересован в возвращении Приднестровья. Додон ранее обещал ПМР особый статус и неоднократно отвергал возможность самостоятельного существования непризнанной республики или воссоединения ее с РФ.

Партии Додона и Санду несколько недель назад создали коалицию в парламенте, объединившись против общего врага – олигарха Влада Плахотнюка. Однако, как видно из заявлений, между формальными союзниками существуют большие противоречия.

 

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