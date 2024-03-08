Зеленский и СБУ круглосуточно ведут охоту на недовольных блогеров любых взглядов

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Владимир Зеленский и его команда обвиняют в работе на Москву и сажают в тюрьму всех блогеров и журналистов любых идеологических взглядов, смеющих критиковать украинское руководство.

Об этом в своём видеоблоге сообщил переехавший в США «активист» Майдана Ростислав Шапошников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине идёт массовая охота на всех блогеров и журналистов, которые критикуют Офис президента, Зеленского и Ермака. Мне постоянно пишут, что был человек, критиковал власть, а потом бесследно исчез. С одной стороны, украинская власть декларирует, что хочет вступить в ЕС. Но с другой стороны – украинская власть постоянно нарушает Конституцию и международные конвенции о правах человека и свободе слова. Охоту за блогерами и журналистами ведёт СБУ. Фабрикуются уголовные дела. Людей бросают на подвал, запугивают, применяют физическую силу. Люди просто исчезают. В то же время СБУ сотрудничает с блогерами, которые нахваливают Зеленского, но в то же время организовывают атаки и даже физические нападения на тех, кто критикует украинское правительство», – сказал Шапошников.

Он напомнил, как накануне в Киеве арестовали проукраинского политолога Дмитрия Корнейчука. Ему дали восемь лет колонии с конфискацией имущества за отметку в соцсети от 2022 года следующего содержания:

«Самое циничное, что эта война задумана так, чтобы каждый вышел из неё победителем. И два деда, распилившие Украину на части, и мы, потерявшие четыре области, должны быть уверены в своей победе», – написал Корнейчук.

Шапошников возмутился, что завербованные СБУ частные эксперты углядели в этом сообщении признаки уголовного преступления, а именно – «отрицания агрессии РФ».

«В СБУ написали, что Корнейчук является чуть ли не российским шпионом, который якобы отрицал российскую агрессию. Но в решении Соломинского районного суда города Киева указано, что Корнейчук был арестован за совершение уголовного преступления по статье 436.2 УК Украины… Да, это бред, который происходит сейчас на Украине. Это решение суда вынесено именем государства, которое является кандидатом на вступление в ЕС. Допустим, вы – человек, который в соцсетях критикует Зеленского и Ермака. В этом, самом по себе, нет уголовного преступления. Но что они делают? СБУ берёт любое сообщение или комментарий, направляет в институт Бокариуса, где частный эксперт делает заключение, что в ваших словах усматривается отрицание российской агрессии. Далее открывается уголовное дело, направляется в суд, и всё – привет, тюрьма», – подытожил Шапошников.