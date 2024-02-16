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Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали соглашение о безопасности, подобное документу, составленному ранее с Великобританией. Следующей на очереди – Франция.

Об этом лидеры государств заявили на пресс-конференции в Мюнхене, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Соглашение закрепляет немецкую поддержку на уровне свыше 7 миллиардов евро на этот год, а также поставку оружия, «по которому уже есть конкретные контракты». Документ предусматривает механизм «экстренных консультаций» в случае «предстоящего нападения России на Украину». Также на этот случай присутствуют пункты и о санкциях в отношении РФ, и о замороженных российских активах.

Кроме того, Олаф Шольц заявил, что Германия готовит новый пакет военной помощи для Украины на €1,1 миллиарда. В нем ракеты для ЗРК IRIS-Т, две зенитные системы Skynex, 36 самоходных гаубиц, 120 тысяч комплектов амуниции.

«Если Россия подумает об этом (об агрессии – ред.) в будущем, то у нас есть детальные договорённости – дипломатические, экономические, а также военные, как мы будем помогать Украине. Соглашение – это воплощение того, о чём договорились государства «большой семёрки» в Вильнюсе. После Великобритании – мы вторая страна, которая составляет договор о гарантиях безопасности. За нами последуют другие страны, сразу после нас – наши французские друзья», – сказал Шольц.

Зеленский горячо поблагодарил немца за оборонный пакет на фоне общего снижения поддержки.

«Он так нужен нашему государству, и нужен именно сейчас. В частности, артиллерия, которая так нужна, это критическая необходимость на фронте. А также системы ПВО, которые так нужны сегодня нашим людям. К сожалению, у нас чувствительное уменьшение поставок от партнёров. И поддержка Германии в таких условиях жизненно необходима для наших воинов на фронте. Уже в ближайшее время эта артиллерия будет на фронте. Есть критическое преимущество российских оккупантов в артиллерии и других видах вооружений», – трещал Зеленский.

Отдельно украинский недофюрер порадовался пункту о российских активах, которые, по его словам, якобы будут вот-вот разморожены для конфискации.

«В соглашении определены принципиальные позиции относительно санкций против России, российских активов, которые заморожены в разных юрисдикциях. Каждый такой актив государства-террориста должен быть конфискован и направлен на защиту от агрессии России, на восстановление после русского террора. Олаф, очень сильный документ, я тебе очень благодарен», – лепетал Зеленский.