Зеленский и «слуги» возрождают нацизм не хуже Порошенко – депутат Рады

08.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

На Украине правоохранительные органы арестуют человека с красным флагом ибросят за решетку, но отморозка со свастикой – нет.

Об этом в эфире NewsOne заявил депутат Верховной рады, экс-заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действующая украинская власть продолжает политику Порошенко. Политика Порошенко состоит в том, чтобы навязать мирному украинскому обществу эту псевдонациональную идею, которая выражается в анти-России и в анти-Советский Союз.

Это навязали, и правоохранительные органы работают в этой парадигме. Одессит, вывесивший красный флаг на первое мая, будет сидеть в тюрьме, а тот, кто зигует и ходит с фашистской свастикой на спине, не понесёт наказания», – заявил Кузьмин.

Также, комментируя данный фрагмент в своём блоге, депутат высказал негодование в отношение того, что возрождение нацизма на Украине продвигают даже не сторонники Порошенко, а депутаты «Слуги народа».

«Кто там ещё сомневается в возрождении нацизма в современной Украине, посмотрите, как «Слуги народа» из Комитета Рады по национальной безопасности и разведке и поддерживающие их псевдоэксперты защищают нацистских преступников!

Для них украинские эсэсовцы из дивизии СС «Галичина» — не члены преступной нацистской организации СС, осуждённой Нюрнбергским трибуналом, а герои украинского народа! А то, что они уничтожали мирное население на оккупированных гитлеровцами территориях, так это для некоторых и не преступление вовсе, а подвиг настоящих патриотов! Вы послушайте только: вырезанное украинскими эсэсовцами село не преступление, а такой себе безобидный, цитирую: «эксцесс»!» – возмутился Кузьмин.

«А как вам безапелляционное заявление о том, что Нюрнбергский трибунал не признавал СС преступной организацией, а ООН не считает эсэсовцев ответственными за преступления против человечности! А продавленное монобольшинством «Слуг народа» Постановление Рады N 2364 от 31.10.19 о праздновании памятных дат и юбилеев, в которой государство официально обязали чтить память украинских эсэсовцев?!

А февральское решение Киеврады о праздновании памятных дат и чествовании украинских эсэсовцев-нацистов?! А премьер Гончарук на нацистской тусовке?!

И все это в стране, в которой президент — еврей фотографируется на могиле своего деда — офицера Советской армии…

Вы ещё не верите в возрождение нацизма в Украине? А в то, что «Слугам народа» уже давно пора на выход с вещами?» – пишет депутат в своём Telegram-канале.

Напомним, ранее депутат Верховной рады обратился к Европарламенту и попросил принять меры в отношении реабилитации нацизма при новом президенте.