Зеленский и священные коровы Майдана

06.09.2019, Киев

Итак, украинский политический пазл постпорошенковской эпохи в общем и целом уже сложился. Новая кадровая вертикаль или уже укомплектована свежими людьми, или находится на завершающих стадиях такой комплектации.

Есть президент, его Офис, правительство, новая Рада, новые министры и их заместители, новое руководство армии и спецслужб. И все это – в одних руках и с одним партбилетом в кармане.

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Теперь самое время поговорить о том, куда эта команда будет направлять государственный корабль и каким целям подчинит освоенный ею государственный механизм.

И вот тут начинаются проблемы. С одной стороны конечно, президент выступил, за ним премьер, спикер, уже известны как принятые, так и готовящиеся к принятию законы, указы и прочие решения. Казалось бы, цели определены, задачи поставлены, за работу, панове! Но, если смотреть на все это хаотичное мельтешение новых лиц со стороны, нельзя отделаться от стойкого ощущения некоторой раздвоенности, политической шизы.

С одной стороны, мы видим вроде бы достаточно четко артикулируемое желание нового руководства страны завершить вялотекущий конфликт на Донбассе и найти условия, позволяющие как-то замириться с северным соседом. Причем, месседжи на этот счет Банковая посылает вполне определенные – как внутренней, так и внешней аудитории. И в отличие от времен Порошенко – эти месседжи не разнятся на 180 градусов, что отмечают даже в Кремле. К тому же, Путину разговоры с Зеленским, по его словам, «внушают осторожный оптимизм».

С другой стороны, даже, казалось бы, сконцентрировав в своих руках почти всю власть (кроме местных советов) Зе!Команда оказалась не в состоянии предпринимать какие-то решительные и быстрые шаги в направлении мира, которых от нее ждала часть общества. Многие вопросы, в частности, по внесению конституционных изменений по Донбассу, пока что поставлены на паузу. Для решения других ищутся какие-то обходные пути, как говорят в Киеве, «апгрейд», чтобы «нормальные герои» могли сохранить лицо не только перед «партией мира», но и перед внутренними «ястребами».

При этом, надо отдать должное, именно сейчас мы наблюдаем начало реальных подвижек по выполнению части украинских обязательств в рамках того же «Минска», которые зависли еще с 2016 года.

Имеется в виду готовящийся «большой обмен» и освобождение в рамках подготовки к нему целого ряда знаковых для «пророссийской» тусовки людей – Вышинского, Мефедова, Цемаха, – выход которых на волю при Порошенко представить себе было просто невозможно.

При этом, нужно понимать, что Зеленский и Ко с этими освобождениями сильно рискуют и ходят буквально по лезвию бритвы – если договоренности по каким-то причинам сорвутся, то правые обвинят в «предательстве», в «слабости», «трусости», «готовности идти на поводу у Кремля» – именно Банковую и ее хозяина.

Или взять внутреннюю политику. С одной стороны, мы тут видим таких персонажей, как Андрей Портнов, чья бурная деятельность по прищучиванию Порошенко и Ко была бы невозможна без негласных гарантий и работы рука об руку с президентской канцелярией – глава которой Андрей Богдан – в прошлом ученик Портнова.

Это обстоятельство настолько очевидно, что националистический актив выносит его на свои плакаты, где черным по белому написано, что «Богдан – это Портнов», а Портнов в их понимании – это «Кремль», вернее то, что сами националисты воспринимают, как признаки некоего «пророссийского реванша» в стране.

При этом сам Портнов настаивает на том, чтобы новая власть решительно и жестко отмежевалась от «наследия Майдана», закрыв «революционную эпоху» раз и навсегда. Отсюда – призывы в телеграм-канале Портнова к отмене одиозных законов о люстрации и амнистии майдановских боевиков, о серьезном расследовании роли таких персонажей, как Андрей Парубий, в одесской трагедии 2014 года и так далее.

С другой стороны, эта же власть, которая одной рукой поощряет и прикрывает деятельность Портнова, другой рукой назначает на разные должности в Кабмине или в Офисе президента людей, для которых то, к чему призывает Портнов неприемлемо настолько, что они охотно присоединяются к соответствующей риторике соратников Порошенко, становясь неотличимыми от среднестатистических порохоботов.

Это и новоиспеченный глава фракции «Слуг народа» в Раде, в прошлом видный волонтер-порохобот Давид Арахамия. Это и новоиспеченная замглавы Офиса президента Анна Коваленко – в прошлом сотник 39-й женской сотни Самообороны Майдана, бывший советник министра обороны Степана Полторака. Причем, назначение этой девушки вызвало не только смешки и недоумение у условно «ватной» части политической аудитории, но и откровенный глум со стороны «ястребов».

Вот, что, в частности, пишет по этому поводу экс-волонтер ВСУ и бывший кандидат в президенты Юрий Касьянов – один из украинских «людей 2014 года» – поднявшихся на теме войны и военной мобилизации: «Сотник «женской сотни» Майдана (а почему не детской?), советница трёх министров (из которых два – министры обороны!), эксперт по вопросам обороны и безопасности (ржу – не могу), «слуга народа», и теперь вот – заместитель главы Офиса президента. Красавица. Спортсменка. Комсомолка. 28 лет.. Не завидуйте. Вы просто не умеете жить».

дуры майдана

Не меньше, чем советы активистки «женской сотни Майдана» в сфере обороны, сомнительна и польза от курирования гуманитарной политики в отношении неподконтрольной части Донбасса в новом Минкульте в исполнении еще одной активистки Евромайдана, в прошлом грантовой крымской «правозащитницы» Александры Дворецкой.

одержимая Дворецкая

Известный киевский левый социолог Владимир Ищенко охарактеризовал ее, как «хейтершу и охотницу на ведьм, не шагающих строем». Теперь она будет по должности заниматься «направлением гуманитарной и информационной политики в отношении временно оккупированных территорий».

Учитывая недавние интервью ее шефа, нового главы Минкульта Владимира Бородянского, который, собственно, и взялся разрабатывать для Зе эту самую «гуманитарную политику», конечный результат на выходе представить совсем несложно.

И есть опасения, что от аналогичной политики времен Порошенко новая политика будет отличаться только стилистикой и дизайном, что вряд ли поможет в осуществлении анонсированных самим Зеленским, а также вменяемой частью его окружения (Богдан, Шефир, и тд) планов по замирению на Донбассе и его реинтеграции.

Эти и подобные им назначения «героев Майдана» на должности в новой власти вызывают удивление и разочарование даже у достаточно лояльного к режиму Зеленского видеоблогера Шария. Равно как и оставившая глубоко двойственное впечатление риторика президентского спича на День независимости.

С одной стороны – налицо явное и сильное снижение градуса ура-патриотической риторики, из которой исчезли практически все воинственные милитаристские и антироссийские нотки, а среди «пантеона героев нации» не были упомянуты столь любимые Порошенко и Парубием Петлюра, Бандера и Шухевич.

С другой – оставшиеся неизменными со времен предыдущей пятилетки камлания на «святой майдан», «революцию достоинства», «небесную сотню» и «наших героев». Такое впечатление, что «лидер нации» или его неведомые спичрайтеры максимально старались угодить всем – чтобы как говорится, и «ударенные Майданом» волки были сыты и «ватные» овцы по возможности целы. Недаром президентская речь была проникнута пафосом всеобщего единения – и украиномовных и русскоговорящих.

В общем, почти по коту Леопольду: ребята, давайте жить дружно! Только вот без критического переосмысления роли Майдана и его организаторов в новейшей политической истории страны – причем, официального, идущего с самого верха переосмысления – никакое единение невозможно. Страна по-прежнему будет оставаться внутренне расколотой, даже если власть, как это пытается делать нынешняя команда, перестанет быть генератором факторов раскола и транслировать в массы язык вражды, ненависти и агрессии.

Так что уже упоминавшийся выше Шарий полностью прав, когда он, обращаясь к Зеленскому и Ко говорит: ребята, ну вы что? Пора прекращать заискивать перед верованиями меньшинства, пора прекратить стараться быть хорошими для 8% украинцев и обратить внимание на то большинство, которое вас избрало – именно потому, что «святой Майдан» не принес в их жизнь ничего хорошего. Они за вас проголосовали потому, что прежняя власть со своими камланиями на Майдан их достала по самое немогу.

Только вот адресат у подобной критики достаточно размыт. Нынешняя власть только внешне выглядит единой и монолитной. На самом деле, единственное, что скрепляет этот разношерстный конгломерат конкурирующих между собой групп влияния, имеющих собственные цели и интересы – это высокий рейтинг Зеленского, в котором уставшее от бардака население увидело того самого «решительного президента», о котором так долго мечтало, и теперь проецирует на его фигуру самые противоречивые и часто непересекающиеся ожидания.

Для правых Зеленский «своим» и «хорошим» не станет никогда, даже если пойдет завещанной ему предшественником «дорогой Порошенко». Но при этом у Зеленского есть возможность стать «хорошим» для собственного избирателя, который пока что смотрит и ждет.

Однако ресурс доверия – штука исчерпаемая. Для этого, в общем, не так много и надо – никаких «подвигов Геракла» на политическом поприще от Зеленского не требуется.

Достаточно несколько символических, но внятных жестов: поправки, нивелирующие полдюжины одиозных законов майдановской эпохи, посадка дюжины «героев Майдана», реальные и при этом результативные шаги по замирению на Донбассе – вот, пожалуй, и все.

При этом, проводя такую политику, Зеленский рискует рассориться с немногочисленной, но крайне влиятельной грантоедской средой, той самой «спильнотой», привыкшей монопольно вырабатывать повестку и дискурс для власти.

В условиях украинской «колониальной демократии» – это прямой аналог американского «глубинного государства», которое в смычке со спецслужбами и уличными радикалами, и пользуясь поддержкой большинства системных СМИ – в состоянии успешно саботировать любые начинания, которые считает вредными для себя и своих хозяев.

Сейчас многих из этих людей чуток подвинули, они «надули губки» и обиделись. Их не устраивает то, что новая власть, по их мнению, сознательно взяла курс на демобилизацию общества, на, как пишут рупоры этих сил, – «мир любой ценой».

Неготовность порвать со «спильнотой», тем более, демонстративно, и опереться на альтернативные политические круги в силу их «зашкваренности» в общественно-медийном поле, вынуждает Зеленского каждый свой шаг вперед сопровождать непременными двумя шагами назад и многократным «ку» идолам «попередников». А потенциальное недовольство активных представителей прежнего режима купируется их кооптацией в структуры новой власти.

Такая политика особенно чревата в ситуации отсутствия у Зеленского собственной идеологии и передачи идеологической и гуманитарной сферы на аутсорсинг разношерстной группе советников, среди которых очень заметную роль играют выкормыши западных НГО и выпускники «Могилянки» – именно из этой среды во многом рекрутируются кадры для власти.

В динамике это может привести к тому, что хвост начнет вилять собакой и принятие стратегических решений окажется в руках анонимных советников и экспертов, совершенно неподконтрольных обществу, зато управляемых из-за океана.

Сегодня этот фактор тоже имеется, но пока что его уравновешивает наличие во власти ставленников отечественных олигархов и представителей национальной элиты старого призыва – из тех еще лет, когда внешняя зависимость была не так сильна, а господствовало мнение о том, что Техас должны грабить техасцы.

Избранная сегодня Зеленским и Ко тактика осторожничания и лавирования позволяет удержать равновесие на короткой дистанции, но в перспективе не приведет ни к чему хорошему.

Так что, самый главный враг Зеленского сегодня – это он сам, вернее, его ставшая уже очевидной неготовность дать решительного пинка под зад «священным коровам», отожравшимся на монополизированных пастбищах в предыдущую пятилетку.