Зеленский и Тимошенко постараются добить Порошенко на округах

12.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Главной задачей президента Владимира Зеленского с партией «Слуга народа» и экс-премьера Юлии Тимошенко с «Батькивщиной» является не допустить в новый состав Верховной рады экс-президента Петра Порошенко и его «Европейскую солидарность».

Об этом в своем блоге заявил политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Зеленский и Тимошенко договорились не противодействовать друг другу на мажоритарных округах и играть против людей Порошенко.

«Когда такое большое количество игроков сконцентрированы на ограниченной площадке, то очевидно, что кто-то из них не пройдет. И это правильный вопрос. Либо Порошенко не пройдет, либо Гриценко не пройдет, что с высокой долей вероятности, точно не пройдет «Самопомощь», точно не пройдут националисты. А если они наберут достаточно высоко, то это будет в пользу того, что не пройдет Петр Алексеевич, потому что они, прежде всего, будут у него забирать, он в их нише топтался», – сказал политолог.

Также он говорит, что на этом же электоральном поле будет работать партия «Голос» Святослава Вакарчука и политическая сила Юлии Тимошенко.

«Для Зеленского и Тимошенко вопрос чести выкинуть Порошенко из парламентской кампании. Чтобы он по факту даже не прошел в Раду. И в этом плане есть предмет договоренности, то есть работать таким образом, чтобы усиливать друг друга. Не выставлять на одних округах одинаково сильных кандидатов, то есть распилить округа таким образом, чтобы мажоритарщики Порошенко точно не прошли, а проходил кто-то либо от «Слуги народа», либо от «Тимошенко», – заявил Романенко.