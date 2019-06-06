Зеленский и Вакарчук проведут сьезды на природе, а Гройсман – в художественной галерее

06.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Политическая сила действующего премьер-министра Владимира Гройсмана партия «Украинская стратегия» проведет съезд в пятницу, 7 июня, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Съезд пройдет в пятницу, в Мыстецком Арсенале, начало в 14:00», — сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник в политсиле.

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Собеседник отметил, что на съезде будет презентована сама политсила, а также представлен список кандидатов в депутаты для участия в парламентских выборах.

Также в субботу пройдет съезд партии «Слуга народа». Его проведут в Национальном ботаническом саду им Н.Н.Гришко. Начало съезда в 12.00. Сообщается, что на нем будет утвержден и обнародован список кандидатов от партии «Слуга народа» в общемандатном и одномандатном округах.

В свою очеред в партии певца Святослава Вакарчука “Голос” решили позаимствовать у Зеленского идею и тоже провести свой сьезд на природе. Сьезд «Голоса» пройдет в субботу, 8 июня, на Старокиевской горе. Как сообщает «Голос» в соцсетях, рабочая часть съезда начнется в 18.30, в 19.30 — общение с прессой, а после 20.00 — «презентация команды, драйв и рок-н-ролл».

Внеочередные выборы в Верховную Раду должны пройти 21 июля.

Напомним, по последней социологии партия “Слуга народа” является безусловным лидером с 48 % поддержки избирателей. Партию Вакарчука поддерживает в восемь раз меньше украинцев, а партия Гройсмана вообще не преодолевает пятипроцентный барьер и не попадает в Раду.