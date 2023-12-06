Зеленский и Залужный оказались не в курсе, что в подразделениях ВСУ большинство – отказники

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Украинская власть и военное командование не понимают, что реально происходит с вооруженными силами.

Об этом в эфире интернет-канала журналиста Александра Шелеста заявил бывший депутат Верховной рады, в прошлом боевик «АТО» националист Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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А вот российская армия, по словам Мосийчука, не отправляет своих солдат в «мясные штурмы», а использует действенную тактику для того, чтобы выбить ВСУ с позиций.

«Общаясь с войсками, я понимаю, что да, в войсках Залужный пользуется самым большим авторитетом, но в то же время в тех же войсках говорят, что ни Залужный, ни тем более Зеленский, не понимают реального состояния войск и реальной ситуации на фронте», – сказал националист.

«Понимаете, есть части, в которых 60% отказников – людей, которые уже в частях отказываются выходить на боевые позиции. Это надо признать, надо наконец-то начать говорить правду, что прекратите сами себе создавать пузырь мыльный, в который вы сами себя погружаете и кайфуете, рассказываете о мясных штурмах, которые проводят русские.

Хочу сказать, что мясные штурмы были с обоих сторон. Сейчас со стороны русских никаких мясных штурмов нету. Они научились, обучились, они бьют артиллерией по нашим позициям, потом вылетает трое дронов их, «Ланцетов», разбирают эти позиции, и потом группы по 4 человека заходят на зачистку», – заявил Мосийчук.