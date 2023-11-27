Зеленский и Залужный сцепились в подковерной грызне

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На Украине разгорается очередной скандал, связанный с обострением противоречий между военным и политическим руководством страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безуглая.

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«Так, главнокомандующий ВС Украины не смог предоставить план замысла на 2024 год. Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный. Военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тысяч граждан в месяц», – пишет Безуглая.

Она утверждает, что проблема нарастала как на заседаниях ставки Верховного главнокомандования, которую проводит президент, так и в раде при подготовке бюджета на 2024 год.

«Эта дискуссия была непубличной, но напряжение нарастало, и сейчас ситуация такова, что если военное руководство не может представить никакой идеи на 2024 год, а все их предложения по мобилизации сводятся к тому, что нужно больше людей без малейших предложений по изменениям системы ВСУ, то такое руководство должно уйти», – считает депутат.

После этого поста на Безуглую обрушился шквал критики.

Так, экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора», депутат ВР прошлого созыва Борислав Береза объявил, что Безуглая – «это враг Украины».

«Если ее позорные заявления не найдут оценки во фракции и не будут осуждены руководством фракции и партии «Слуга народа», то это будет говорить о спланированных совместных действиях, в которых легко можно увидеть многое – от госизмены до попытки не только устранить военное руководство, но и реализацию планов Кремля и умышленное затягивание войны для того, чтобы и дальше оставаться во власти, а не быть выброшенными на политическую свалку истории, после победы», – написал Береза.

Он считает, что «эта ситуация уже оценивается в посольствах наших партнеров».

«Значит, выводы будут сделаны не только в Украине, а еще в Вашингтоне, Брюсселе, Лондоне и Страсбурге», – пугает экс-депутат.

Волонтер ВСУ Роман Доник считает, что все может очень плохо закончится.

«Безуглая открывает ящик Пандоры. Тем более, она намеренно провоцирует, перекладывая всю ответственность на военных. Общество станет защищать военных. Потом это уже не откатить», – полагает Доник

Воспользовались ситуацией и в партии экс-президента Петра Порошенко. Депутат ВР Ирина Геращенко не верит в самодеятельность Безуглой.

«Действия этой дамы дискредитируют не только слуг, но и весь парламент. «Европейская солидарность» публично требует от председателя ВР отреагировать на заявления Марьяны и осудить их. Мы ждем от СН публичного отмежевания от требований увольнения Главнокомандующего. Мы требуем отозвать Марьяна Б. из комитета нацбезопасности и обороны», – написала Геращенко.

Похоже, изначальное заявление Безуглой было тестом на реакцию о возможной отставке Залужного, инициированным офисом президента. Столкнувшись с критической реакцией, режим решил сдать назад. В итоге после вала угроз представитель президента в парламенте Федор Вениславский поспешил откреститься от Безуглой.

«Пребывание Марьяны Безуглой в комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны может угрожать национальной безопасности Украины», – заявил он.

Донецкий политолог и историк Владимир Корнилов не скрывает, что России выгодна эта ситуация.

«Что ж, этот движняк надо только поддерживать», – подчеркнул он в своем тг-канале.

Свою запись он сопроводил хештегом СДД (сожрите друг друга).

«В верхушке Украины продолжается грызня по назначению крайнего за проявленный контрнахрюк. Кандидатуры всего две – Зеленский и Залужный. Оба пытаются тихонько друг друга слить. Чужими рукам», – комментирует ситуацию волонтер ВС РФ Владимир Романов.

Покинувший Украину киевский политолог, бывшйи сотрудник офиса уполномоченного по правам человека Михаил Чаплыга обращает внимание, что Безуглая фактически признала огромные потери ВСУ.

«Если, по словам Марьяны, военные требуют в месяц 20к новых, то это и есть потери… Если один стоит 15млн, то… У меня сломался калькулятор… даже с поправкой на пропавших и с инвалидностью», – отмечает Чаплыга.

По его мнению, и Безуглая, и другие критики Залужного сказали «то что все и так знали». Кроме того автор задается вопросом, в чем вина этих критиков.

«В том, что «новый мессия» оказался не мессией, а… В чем?», – недоумевает Чаплыга.

Изгнанный и фракции «слуг» депутат Дубинский обратил внимание на еще один пост Безуглой.

«Для всех уже очевидно, что человеческого ресурса для войны не хватает. Ушедшие на фронт самые мотивированные добровольцы – уже почти закончились, призванные во вторую волну под эгидой контрнаступления – заканчиваются. Силовая мобилизация не имеет эффекта, так как призванные путем принуждения мужчины – не мотивированы воевать. Это ставит перед властями задачу по мобилизации более широкой прослойки – призывников до 27 лет. Робота в этом направлении уже начата. И, по традиции, ведется она в информационном пространстве. Именно с этим связано участившееся появление в масс-медиа заявлений военных о необходимости призвать в армию студентов, и вообще всех, начиная с 18 лет», – пишет Дубинский в своем паблике.

Кроме того, он обратил внимание, что ранее Безуглая анонсировала принятие нового закона о мобилизации, который в очередной раз сузит «возможности для получения отсрочки» и даст «возможность для призыва зэков и инвалидов».

«Так как я не понаслышке знаком с методами информационного влияния и очень хорошо знаю внутреннюю кухню «Слуг народа», управляемых из ОП, с высокой долей вероятности берусь предположить, что во время рассмотрения этого закона какой-то полезный идиот из числа «слуг» или псевдо-оппозиционного «Голоса» внесет правки, которые откроют путь к мобилизации молодых украинцев. Скажем, от 25 лет.

Таким образом, власть пытается стать типа арбитром между армией, которая требует полной мобилизации мирного населения, и обществом, значительная часть которого воевать по понятным причинам не хочет. Однако, это никак не исправит ситуацию с восприятием неравенства между рядовым гражданином, которого заставляют служить, и чиновником, который его служить отправляет, но ни сам, ни его дети служить не спешат», – убежден политик.

Он признает, что желание власти «отправить на фронт как можно большее количество украинцев с благой целью победить врага с каждым днем вызывает у общества все большее сопротивление».