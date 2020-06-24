Зеленский идеально смотрелся бы на параде Третьего рейха – политолог

24.06.2020, Киев, Игорь Петров

Своим заявлением о нежелании участвовать в параде Победы в Москве даже в случае приглашения президент Украины Владимир Зеленский еще раз показал, что не достоин памяти собственного деда.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Семченко.

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«Зеленский всем своим видом давал понять, что недостоин памяти своего деда. Его дед – ветеран войны, воевал на первом белорусском фронте. А Зеленский в один ряд с героями войны ставит преступников, коллаборнатов, фашистских наемников.

Такому человеку в общем-то и нечего делать на параде Победы. Он бы естественно смотрелся на параде победы в Третьем рейхе если бы Третий рейх выиграл войну, хотя он и еврей.

С другой стороны, и в Третьем рейхе евреи были. Тот же фельдмаршал Мильх, заместитель Геринга, был евреем, и ему это не мешало.

В общем, Зеленский в очередной раз подтвердил, что он – негодяй и недостоин памяти собственного деда», – заключил Александр Семченко.