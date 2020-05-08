Зеленский идет на поклон к МВФ, чтобы не слететь с должности президента

08.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужны очередные кредиты от международных структур, чтобы заткнуть бюджетные дыры и сохранить под собой кресло. В противном случае он может лишиться должности главы государства.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что есть какие-то приоритеты у нашей власти, у президента прежде всего, которые не имеют отношения к украинским национальным интересам. Как было и с предыдущим президентом, да и в принципе почти со всеми. Все-таки приоритетом для всех наших президентов было самосохранение в должности президента.

Кто-то объяснил Зеленскому, что без получения транша МВФ им грозит в конечном счете через какие-то процедуры грозит отставка. Не будет денег на выплаты бюджетникам и так далее, и это кончится тем, что потеряет вся эта компания, которая сидит там на хороших зарплатах. Может быть, Зеленскому и не нужна хорошая зарплата, но многим другим – да.

Хотя, мы знаем, что многие из тех, кто там в окружении, они все нынешние по-прежнему бизнесмены, у них есть активы и так далее. Они выживут при любых обстоятельствах, а вот люди – нет. И это может привести к тому, что президент потеряет свою должность. Это один главный мотив в их действиях, сегодняшних действиях президента – сохраниться, самосохраниться в этом кресле», – заявил Погребинский.