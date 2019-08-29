Зеленский идет на серьезные уступки Польше

29.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

В субботу президент Украины Владимир Зеленский едет в Польшу, где сделает серьезный шаг к налаживанию отношений с Варшавой, которые испортились в последние годы.

Об этом пишет «Европейская правда», указавшая, ключевым требованием для разблокирования диалога Польша считает мораторий на поисково-эксгумационные работы на польских захоронениях прошлого века на территории Украины, введенный Киевом после демонтажа в Польше ряда монументов в честь УПА.

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По информации издания, в субботу Зеленский официально поддержит отмену моратория, а чтобы это не выглядело как односторонняя уступка, предлагается подать это как двустороннее отмены запрета на поисковые работы, хотя Польша таких ограничений и не вводила.

«Мораторий уже сыграл свою роль. Тогда, в 2017 году, по нашей информации, планировалась разрушение местными органами власти нескольких десятков украинских монументов. Благодаря мораторию прецедент Грушовичив не имел продолжение. Но сейчас мораторий откровенно вредит украинской-польским отношениям», – объясняет источник в МИД Украине.

Отмечается, что формально украинская сторона обещает не забывать о необходимости восстановить разрушенные памятники, но, признает «ЕП», шансы добиться от Варшавы восстановления монументов УПА крайне малы.

Также указывается, что Зеленский идет на уступки не без расчета.

«Однако самым важным в Киеве считают получение всех необходимых разрешений на строительство газового интерконнектора, что должно существенно упростить получение американского сжиженного газа, который поступает в польский терминал в Свиноуйсьце. Последнее становится особенно актуальным в контексте возможной газовой войны с РФ после завершения действия действующей газового соглашения с «Газпромом».

При этом особенность нынешних президентских переговоров заключается в том, что официально, на бумаге, эта договоренность не будет оформлена. Собеседники ЕвроПравды объясняют это коллизией, когда новое украинское правительство только входит в свои кабинеты, а польское – готовится к сдаче должностей новому, которое будет сформировано после парламентских выборов в октябре», – уточняет издание.