Зеленский идет по граблям Скоропадского – эксперт
Устраивая политические репрессии против инакомыслящих, Владимир Зеленский пытается продемонстрировать силу, но повторяет ошибки гетмана Павла Скоропадского.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный в России в розыск киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Смотрите, это всё закончится плохо, я же не зря напоминал как бы Скоропадского, потому что Скоропадский тоже пытался и давить и тоже далеко не ангелом был, хотя думал головой, и Петлюру уже выпустил из тюрьмы. Вот, мы в очень похожей ситуации, поэтому я уверен, что несмотря на все попытки власти создать у себя иллюзию, что власть крепка и сильна, как никогда, всё будет заканчиваться так, как всегда заканчивалось.
Вот если ты, делая все те же действия, которые приводили к громкому удару граблей по лбу, надеясь на какой-то противный результат, то это как минимум наивно», – заявил Романенко.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: