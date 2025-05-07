Зеленский идет по граблям Скоропадского – эксперт

Анатолий Лапин.  
07.05.2025 09:20
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Устраивая политические репрессии против инакомыслящих, Владимир Зеленский пытается продемонстрировать силу, но повторяет ошибки гетмана Павла Скоропадского.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный в России в розыск киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Устраивая политические репрессии против инакомыслящих, Владимир Зеленский пытается продемонстрировать силу, но повторяет ошибки гетмана...

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«Смотрите, это всё закончится плохо, я же не зря напоминал как бы Скоропадского, потому что Скоропадский тоже пытался и давить и тоже далеко не ангелом был, хотя думал головой, и Петлюру уже выпустил из тюрьмы. Вот, мы в очень похожей ситуации, поэтому я уверен, что несмотря на все попытки власти создать у себя иллюзию, что власть крепка и сильна, как никогда, всё будет заканчиваться так, как всегда заканчивалось.

Вот если ты, делая все те же действия, которые приводили к громкому удару граблей по лбу, надеясь на какой-то противный результат, то это как минимум наивно», – заявил Романенко.

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