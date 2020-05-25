Зеленский или сидит на транквилизаторах, или ненормальный – Соскин

25.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Украины Владимир Зеленский ведет себя так, как будто принимает транквилизаторы, в противном случае, он сознательно провоцирует ситуацию для социального взрыва в стране.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил директор Института трансформации общества, экономист Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Зеленский сидит на костре и сам под себя гранаты подбрасывает. И его этот Ермак обреченный, Шефиры эти – все, кого он собрал – они просто в один котел зашли. И под котлом разгорается огонь и плюс начинают эти гранаты рвать», – образно описал ситуацию Соскин.

По его словам, «Зеленский что-то принимает» или «просто провокатор».

«Принимает какие-то транквилизаторы. Потому что нормальный человек такие вещи не может делать. Или он просто провоцирует – может, он просто провокатор какой-то… Но нормальный человек таких вещей вытворять не может», – отметил эксперт.

Он пояснил, о чем идет речь: «Фронт религиозный он против себя создал. Христианские церкви он закрыл­, сказал, чтобы молились по телевизору, его Трофимов (первый замглавы ОП Сергей Трофимов – ред.) полностью лег под КГБиста Онуфрия (митрополит УПЦ МП – ред.). Тут еще Андрей Деркач вылез из погребов – православный чекист.

Второй фронт – против мэров, третий фронт – против малых и средних предпринимателей. Плюс в ближайшее время это коснется университетов и академий наук – там рабы сидят, но и они хребты свои выпрямят».

По его мнению, Зеленский также настраивает против себя НБУ – тем, что поддержал закон о национализации банков, и также олигархов – экс-собственников «Приватбанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.