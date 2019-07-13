Зеленский – импотент?

13.07.2019, Киев, Михаил Рябов

Сегодняшний обстрел телеканала «112-Украина» накануне показа в эфире фильма Оливера Стоуна – разоблачения событий времен Евромайдана – тест для нового президента Владимира Зеленского.

Об этом в своем блоге пишет киевский обозреватель Денис Гороховский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация со 112 очень показательна. Вот тут Зеленский должен звонить Баканову (новый и.о. главы СБУ, – ред.) Вот тут СБУ должны отрабатывать за сутки и задерживать. Потому что стрелять из гранатомета в столице – это традиции времен Порошенко. И если не будет нормальной реакции (с задержанными и приговором), то, значит, и разницы между Зеленским и Порошенко вообще ноль. Всё очень просто.

Потому что, если власть не может, значит, это власть импотентов. Ну, конечно же, мы понимаем, что президент по закону не может влиять на СБУ. Ну, кроме отдельно прописанных в Конституции случаев, когда нужно показательно нагнуть мелкого чиновника уровня секретаря горсовета райцентра», – отмечает автор.

«Еще раз: полиции и СБУ должно быть пофиг, кто заказал обстрел офиса 112. Их задача найти, доказать вину и передать дальше для суда.

Не важно, это дикий одиночка, спланированная акция запугивания или самопиар собственников. Это терроризм. А за это предусмотрена уголовная ответственность – как для исполнителя, так и для заказчика.

Но, учитывая режим тишины от правоохранителей, смею предположить, что они совсем не заинтересованы в поиске виновных. А это показательно», – заключил Гороховский.