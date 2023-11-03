Зеленский исчерпал компетенции – Арестович задал украинцам страшный вопрос

Украине нужна смена власти или другое коалиционное правительство, чтобы за столом с Западом пересчитать отношения.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нынешний президент и его команда исчерпали предел компетенции и не в состоянии этот скачок осуществить. Поэтому или выборы, или коалиционное технократическое правительство, которое позволит разорвать монополию некомпетентности и хоть что-то сделать», – сказал экс-чиновник.

«Теперь вовне нужно согласовать наши позиции со всеми западными союзниками, в первую очередь, с Соединенными Штатами. Понять, чего они от нас хотят, положить между нами калькулятор и трезво рассчитать, что мы можем и чего мы не можем, перейти к планированию от хотелок к планированию от возможностей.

Я задам сейчас страшный вопрос, нашим зрителям, которые говорят: «Нет, война до границ 91-го года». Скажите, пожалуйста, а кто вам сказал, что после выхода на границы 91-го года война прекратится?», – заявил Арестович.