Выборы
30.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Политика, Украина
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Зеленский ищет себе пресс-секретаря и попросил присылать ему резюме

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский записал видеоролик, в котором поблагодарил украинцев за поддержку, а также объявил конкурс на замешение должности своего пресс-секретаря, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Ролик опубликован на странице Зеленского в Facebook.

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Так, новоизбранный президент поблагодарил в видео за поддержку и пообещал “трудиться, не теряя совесть”. Зеленский счел символичным, что обьяаление его президентом совпало с датой инаугурации первого президента США Джорджа Вашингтона 230 лет назад.

Кроме того, он объявил первый конкурс – на пресс-секретаря президента.

“Если вам сейчас не понравилось это видео, если ты думаешь, что придумал бы или написал лучше меня, мы начинаем первый конкурс – “Пресс-секретарь Президента Украины”. Условия очень просты: если ты знаешь минимум три языка, украинский, английский обязательны, если у тебя есть определенный опыт работы в сфере журналистики или в публичной сфере, если ты готов работать 24/7, пожалуйста, отправь свое резюме на электронную почту, которая появится в первом комментарии к этому видео”, – отметил Зеленский.

Напомним, как сообщал ПолитНавигатор, сегодня, 30 апреля, ЦИК объявила окончательные результаты выборов президента Украины. Победу одержал Владимир Зеленский, за которого проголосовали 73,22% избирателей. Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей.

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