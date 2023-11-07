Зеленский исподтишка демонстрирует Залужному, «кто в доме хозяин» – Бортник

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Президент Украины Владимир Зеленский показывает главкому ВСУ Валерию Залужному «кто в доме хозяин», увольняя без его ведома приближенных генералов. Это происходит из-за роста политических амбиций Залужного и его президентского рейтинга.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Залужный себя позиционирует как альтернативного лидера, и поэтому президент сразу попытался его одернуть административным путем, уволив командующего ССО, показал, кто в доме хозяин. Что не Залужный хозяин в силовом блоке, а президент может, спрашивая, не спрашивая у Главнокомандующего, а просто – взять и уволить его человека. Причем, сейчас говорят, что еще скоро будет уволен один-два генерала. Говорят о руководителе Генштаба или каком-то из замов Залужного. Залужному будут административно показывать, кто в доме хозяин, хотя прекрасно понимая, что, поскольку Залужный – такая же икона в глобальном измерении для западного мира, как и Зеленский, атаковать его публично невыгодно, токсично и поэтому президент этого персонально делать не будет», – заявил Бортник.