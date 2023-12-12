Зеленский использовал визит в Аргентину, чтобы оказаться поближе к США – Бортник

Анатолий Лапин.  
12.12.2023 11:19
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, США, Украина


Визит президента Украины Владимира Зеленского в Аргентину, где проходила инаугурация новоизбранного главы государства Хавьера Милея, являлся ширмой.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Зеленский сымитировал этот визит в Аргентину на инаугурацию к Милею для того, чтобы просто находиться рядом с США. Поскольку в то время за кулисами шли сложные переговоры между республиканцами и демократами. Если бы они вышли на какой-то позитивный трек, на развязку, тогда бы понадобился Зеленский как еще один инструмент влияния на позицию республиканцев», – сказал эксперт.

«А что бы кто ни говорил, среди республиканцев есть большая группа поддержки Зеленского, эти люди постоянно приезжают в Украину, высказывают свою позицию. Именно поэтому Зеленский срочно рванул на, по большому счету, неважную для Украины, второстепенную инаугурацию Милея в Аргентине, чтобы быть рядом с США. Если в США срастется – быстро перескочить в Вашингтон для переговоров с конгрессменами, с лидерами большинства и меньшинства в Палате представителей, и в Конгрессе.

Потому что в ином случае дорога из Украины занимала бы минимум сутки. Пока поездом или автомобилем до границы, потом перелет. Здесь же, опираясь на Аргентину, можно было действовать быстрее. Поэтому главная цель визита в Аргентину – как раз Белый дом, на самом деле, как ни парадоксально», – заявил Бортник.

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