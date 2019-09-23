Зеленский испортит отношения или с Трампом, или со своими спонсорами

23.09.2019, Киев, Игорь Петров

На встрече президентов Украины и США будет обсуждаться антикоррупционное расследование в отношении сына Джо Байдена, и Владимир Зеленский будет вынужден высказаться по этой теме. Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко

«Думаю, тема антикоррупционного расследования в отношении сына Джо Байдена будет завуалировано подниматься в беседе Зеленского и Трампа. Надо также понимать, что демократы поддерживают команду Зеленского и, по большому счету, формировали структуру его команды через структуры Сороса и Виктора Пинчука. Они, наоборот, заинтересованы в том, чтобы Зеленский спустил все это на тормозах. В идеале должно быть некое официальное решение (украинских правоохранительных и судебных органов) о непричастности Байдена и его родственников к украинской коррупции, в частности, в нефтегазовом секторе.

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То есть, Зеленский рискует, с одной стороны, испортить отношения с действующим президентом США, с другой – испортить отношения с международными, скажем так, корпорациями которые во многом являются спонсорами его партии. Которые, помимо всего, являются его кадровыми «спонсорами» – многие ключевые фигуры его партии связаны со структурами, скажем так, идейно и организационно близкими к демократической партии США», – сказал Белашко.

Напомним, издание The Wall Street Journal 21 сентября опубликовало материал, в котором утверждалось, что президент Трамп во время июльского телефонного звонка неоднократно оказывал давление на президента Украины, требуя, чтобы он провел расследование в отношении сына Джо Байдена.

Хантер Байден, сын главного соперника Трампа на предстоящих выборах, может быть замешан в коррупционных схемах на территории Украины. Адвокат президента США Руди Джулиани утверждал, что Байден-младший был замешан в отмывании 3 миллионов долларов на Украине.

Новый скандал – ответ оппонентам на историю с пиарщиком Трампа – Полом Манафортом, который во время выборов был разоблачен в Америке – в предыдущие годы, обслуживая Виктора Януковича на Украине, политконсультант получал огромные гонорары и уклонялся от уплаты налогов на Родине.