Зеленский испугался, что Лукашенко может шарахнуть, не разбирая красных линий

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Украина боится, что Белоруссия откроет «второй фронт».

Об этом в интервью украинскому радио «НВ» заявил советник самопрозглашенной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской Франок Вячорка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что украинское руководство довольно аккуратно и осторожно ведет себя с Лукашенко, потому что он абсолютно непредсказуемый. Неизвестно, как он себя поведет, а не в интересах Украины открывать новую линию фронта и провоцировать Лукашенко. Правильная ли это стратегия и тактика, сложно сказать», – сказал Вячорка.

Он отметил, что Киев до сих пор не разорвал дипломатических отношений с Минском, хотя Украина присоединилась к западным санкциям против Белоруссии.