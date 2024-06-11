Мирные переговоры должны строиться на основе украинского плана, потому что это «справедливо». При этом многие страны уже обсуждают переговоры на встречах с Россией и ведут параллельные процессы.

Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта встреча – это уже результат. Это очень сложно – не потерять союзничество государств, партнеров, а союз партнеров и не партнеров – это в принципе сложная миссия для Украины, когда война идет не первый месяц. Кто-то уже привык, кто-то балансирует, кто-то продолжает находить какие-то заработки от отношений с Российской Федерацией. Потому это важное дело, которое уже успех. Это не значит, что это мир и окончание войны, но это путь, я уверен, мы его пройдем и достигнем мира. Но это – первый шаг, он очень важен», – трепался Просроченный.

«Параллельно этому, вы знаете, что организуются те или иные встречи на разных уровнях на территории России. Министры иностранных дел многих стран, БРИКС и так далее, – для того, чтобы построить еще какую-то инициативу. Потому наша встреча – это успех. Вторая история в том, чтобы инициативу не забрало любое государство, потому что это не будет справедливо, потому что война у нас, и мы имеем полное право… Третье – не отдать ее не просто кому-то, а не отдать ее России», – умолял Зеленский.