Зеленский испугался, что Россия отберет у Киева и завладеет «мирной инициативой»

Анатолий Лапин.  
11.06.2024 16:12
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Восток, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Мирные переговоры должны строиться на основе украинского плана, потому что это «справедливо». При этом многие страны уже обсуждают переговоры на встречах с Россией и ведут параллельные процессы.

Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мирные переговоры должны строиться на основе украинского плана, потому что это «справедливо». При этом...

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«Эта встреча – это уже результат. Это очень сложно – не потерять союзничество государств, партнеров, а союз партнеров и не партнеров – это в принципе сложная миссия для Украины, когда война идет не первый месяц. Кто-то уже привык, кто-то балансирует, кто-то продолжает находить какие-то заработки от отношений с Российской Федерацией. Потому это важное дело, которое уже успех.

Это не значит, что это мир и окончание войны, но это путь, я уверен, мы его пройдем и достигнем мира. Но это – первый шаг, он очень важен», – трепался Просроченный.

«Параллельно этому, вы знаете, что организуются те или иные встречи на разных уровнях на территории России. Министры иностранных дел многих стран, БРИКС и так далее, – для того, чтобы построить еще какую-то инициативу. Потому наша встреча – это успех. Вторая история в том, чтобы инициативу не забрало любое государство, потому что это не будет справедливо, потому что война у нас, и мы имеем полное право… Третье – не отдать ее не просто кому-то, а не отдать ее России», – умолял Зеленский.

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