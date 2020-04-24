24.04.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Галичина, Минский процесс, Политика, Украина
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Зеленский испугался сепаратизма Галичины – Карасев




Президент Украины Владимир Зеленский боится, что его обвинят в разжигании сепаратизма в западных регионах страны, потому и не хочет выполнять договоренности, достигнутые в Минске.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, с этим связана заминка в создании консультационного совета, которое ранее анонсировал глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Как сбили Ермака? Скандалом. Смотрите, в «Слуге народа» сразу образовалась группа. Я знаю, что у Зеленского боятся, что Западная Украина может тоже пойти в сепаратизм. Вот он этого боится, что потом его будут обвинять в том, что он спровоцировал Западную Украину на сепаратистские, автономистские движения.

Как только Ермак подписал с Козаком это заявление, первое – карантин и потом какая началась массированная атака. Ермак же сейчас должен это отработать, он должен показать, что он свой, не надо на него нападать» , – заявил Карасев.

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