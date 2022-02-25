Зеленский из бункера обвинил ЕС. Окружение начало бегство за границу

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Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский эвакуирован в бункер из-за фактического входа российских миротворцев в Киев. Об этом журналистам сообщила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, которая подчеркнула, что во время экстренного саммита ЕС Зеленский включился из укрытия.

По словам Андерссон, Зеленский вышел на связь из помещения, похожего на подвал или бункер. Эту же информацию подтверждает американский CNN.

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«Он в бункере, который, как мы понимаем, находится в секретном месте, хотя сам Зеленский говорит, что находится в центральной части Киева», – сообщил корреспондент Мэтью Шанс.

Впрочем, в соцсетях появилась и фотография Зеленского, якобы сделанная сегодня «на линии фронта».



Сам он записал очередное обращение, в котором он раскритиковал Европу за слабое давление на Россию:

«Секторальные санкции против России, в частности, против всех крупнейших банков, против предприятий, против доступа России к западным технологиям. Но российские танки все еще стреляют по жилым домам в наших городах, бронетехника все еще атакует, в том числе гражданских людей, обычных граждан Украины. Европа имеет достаточную силу, чтобы остановить эту агрессию. Чего далее ожидать от европейских государств? Аннулирование виз для россиян, отключение от SWIFT, полной изоляции России, отзыв поcлов, нефтяное эмбарго, закрытие неба – сегодня все это должно быть на столе, потому что идет речь об угрозе нам, всем нам, всей Европе. Еще можно остановить агрессию – нужно действовать без промедлений», – заявил Зеленский.

Киевская журналистка Светлана Крюкова при этом сообщает, что чиновники из коррупционного окружения Зеленского уже начали бегство «в жаркие страны».

«Любопытно, что большинство украинских олигархов в Украине, а функционеров большого коррупционного строительства уже можно встретить в жарких странах. Фейковая элита», – комментирует Крюкова.