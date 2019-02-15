15.02.2019, Киев, Игорь Петров

Избирательный рейтинг комика Владимира Зеленского обогнал рейтинг действующего президента Петра Порошенко, что оскорбляет последнего.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это же здорово. Дело не в рейтинге Зеленского. Это – форма унижения президента. Артисту-комику проигрывает человек, которому все в штабе говорят: «Ты – единственный, ты – талантливый, ты – сделал армию, томос, мову, поставил на колени страну, стал миллиардером».

Порошенко очень обидно, что Зеленский своими рейтингами издевается над ним. Это как Давид и Голиаф. Оба артисты, но один пять лет обманывал, а этот пять лет выступал в «95 квартале», честно зарабатывал. Это очень оскорбительно для президента. Он заявляет в выступлении: «Я – единственный, остальные – скрытые сторонники Путина или Коломойского». И оказывается, что население в это не верит», – сказал Небоженко.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, согласно свежим социологическим данным, комик и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский становится безоговорочным лидером избирательной компании и опережает ближайшего преследователя на 10 процнетов.