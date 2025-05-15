Зеленский изначально не ждал от переговоров никакого результата – галичанин-русофоб

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Личным визитом в Анкару Зеленский фактически признался, что изначально не ожидал от переговоров никакого конструктива.

Об этом в эфире радио UA Chicago поделился скандально известный львовский телеведущий Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Техническое поражение за неявку дают только в спорте. В политике такого нет. Это [переговоры] нельзя превратить просто в какую-то бутафорию, что, мол, если там не будет Путина, а будет другая делегация, то значит, всё, и развивается целая тема и так далее. Если важна лишь форма, театральная наигранность, нарративы, что избегают прямых переговоров, «Путин боится» и так далее. Но если идти по содержанию, то сейчас смысла во встрече первых лиц нет. К величайшему сожалению. Потому что в теории переговоров первые лица встречаются на финальной стадии переговоров», – сказал Дроздов.

Он подчеркнул, что Зеленский устроил свою клоунаду с поездкой в Турцию, потому что изначально понимал – переговоры провалятся, и нужно отвлечь внимание публики от неудачи.