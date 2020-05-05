Зеленский изобрёл новый инструмент для торпедирования переговоров в Минске

05.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 167\2020 об изменении состава трёхсторонней контактной группы в Минске. Из старых членов остаются только Леонид Кучма и Алексей Резников.

Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте главы государства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кроме главы делегации, бывшего президента Украины Леонида Кучмы, в состав ТКГ вошли:

вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников (первый заместитель главы делегации),

председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Александр Мережко (заместитель главы делегации),

заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко (представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам),

председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, народный депутат Андрей Костин (представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам),

заместитель министра обороны Александр Полищук (представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности),

председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат Галина Третьякова (представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам).

Новые назначения в своем Telergam-канале прокомментировал спецпредставитель ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске Родион Мирошник. По его мнению, таким образом, украинский президент пытается затянуть и саботировать переговорный процесс.

«Зеленский решил перетряхивать команду переговорщиков от Киева в Минском формате.

Из «старых» останутся – полпред от Киева в Контактной группе – Леонид Кучма, и в затылок ему будет дышать – Алексей Резников. От представителя в политической подгруппе он поднялся до заместителя полпреда в Контактной группе.

Это, скорее всего, значит, что Кучма своим присутствием будет радовать Контактную группу только по юбилеям, а Резников будет выполнять его обязанности в ходе ординарных заседаний.

Все остальные, перечисленные в указе, в Минском переговорном процессе – люди новые и потому, явно, будут его тормозить, как минимум, ближайшие несколько заседаний, пока не прочитают Минские соглашения и не выучат «методички Порошенко».

Несколько приступов энергичных атак пережить придётся всем, пока у вновь призванных не обнаружится желание перейти от кавалерийских атак к конструктивному диалогу. Если же, такового не обнаружится, то будет всего лишь новая попытка имитации бурной деятельности для западных гарантов и ничего более.

В конечном итоге, переговорная позиция вырабатывается в Офисе на Банковой, а там явных изменений пока не наблюдается», – констатировал Мирошник.