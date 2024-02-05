Зеленский изведёт всех славян на Украине, если не покончить с его режимом – Марочко

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ВСУ отправляют под Авдеевку неподготовленных солдат, мобилизованных в январе. Такое «пушечное» мясо на фронте живет не долго.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вся эта мобилизация уже привела страну в упадок, и ситуация только ухудшается. На Донецком направлении в район участка Клещеевка-Авдеевка, туда, под Артёмовск, были посланы свежие рекруты, которые были призваны по мобилизации в январе месяце этого года. То есть говорить о какой-то подготовке вообще не стоит, потому что невозможно научить за столь короткий промежуток времени боевиков хоть как-то минимально оказывать себе помощь, и, естественно, пользоваться техникой и вооружением – это по сути пушечное мясо, которое живёт относительно недолго на линии соприкосновения», – подчеркнул Марочко.

По его словам, происходящее на Украине – очень печальное зрелище, потому что идет уничтожение славянских народов.

«Идёт братоубийственная война, и по сути, по указке Вашингтона, Зеленский сейчас убивает своих граждан. Это как раз сигнал о том, что нам нужно как можно быстрее выполнить задачу, которую поставил наш верховный главнокомандующий о денацификации и демилитаризации Украины, чтобы сохранить жизни максимального числа украинских граждан», – считает эксперт.

Он добавил, что вся ситуация вокруг противостояния Зеленский–Залужный – это отвлечение внимания от реального положения дел на фронтах.

«По Залужному и Зеленскому – это всё игры Вашингтона и англичан, потому что этих персонажей курируют они, и такое сотрясание пространства и воздуха нужно, чтобы отвлекать внимание от тех событий, которые происходят на фронтах. Сколько раз уже пытались уволить Залужного, я уже сбился со счёта. Естественно, Зеленскому не нравится конкурент Залуженный. Он его пытается как-то устранить, где-то отодвинуть. На данный момент у него ничего не выходит. Может быть и такой вариант проигрывается, что когда Залужный уйдёт по велению Зеленского – это будет спусковым крючком к подготовке нового Майдана», – заключил Марочко.