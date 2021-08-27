Зеленский, как мог, испортил День Независимости Молдовы

27.08.2021 16:57 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Сегодня Молдова отмечает 30-летие своей независимости. Значимость праздника должен был подчеркнуть визит на парад в Кишиневе трех зарубежных президентов: Румынии – Клауса Йоханниса, Польши – Анджея Дуды и Украины – Владимира Зеленского.

Причем, к визиту последнего в Молдове особо подготовились. Верховный суд страны буквально накануне визита подтвердил ранее принятое решение об отказе в предоставлении политического убежища украинскому судье Николаю Чаусу.

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Этого решения не смогли дождаться украинские спецслужбы и еще в апреле похитили Чауса прямо в центре Кишинева. Считается, что он понадобился Зеленскому как носитель компромата на Петра Порошенко. Разразился скандал, который сейчас старательно заминают на Украине, а теперь и в Молдове. Санду делает все, чтобы уволить генпрокурора Александра Стояноглу, который упорно старается доказать причастность украинских силовиков и дипломатов к похищению.

Явным пасом в сторону Зеленского в Молдове считают и участие Санду в недавней скандальной инициативе Зеленского «Крымская платформа», которая неминуемо осложнит ее отношения с Россией. Эксперты возмущены, что президент в Киеве не подняла вопрос о недавнем введении в эксплуатацию четвертой турбины на Украинской ГЭС в Новоднестровске, которая угрожает обмелением Днестра и водным кризисом в Молдове.

И вот после всех этих знаков со стороны молдавского президента Зеленский испортил ей главный праздник. Началось с того, что его самолет не смог приземлиться в Кишиневе из-за тумана. Злые языки утверждали, что украинский президент мог бы вылететь и пораньше.

В итоге Зеленский приземлился в Одессе, и поэтому парад в Кишиневе задержали.

Тут надо особо отметить, что из-за визита иностранных гостей на площадь, по которой должны были идти войска, простых людей не пустили. Пришли лишь зрители с особыми приглашениями. Из-за задержки парада они больше часа стояли на жаре в гробовой тишине: даже трансляцию музыки никто не догадался запустить.

«Особая праздничная атмосфера» царила более двух часов. Ходили слухи, что Зеленский поедет из Одессы на машине, а это еще три часа.

В итоге решили начинать без него.

Украинский президент все-таки прилетел – к концу парада. Даже его румынский коллега, у которого тоже возникли сложности из-за тумана, успел раньше. Когда Зеленский появился на трибуне, Санду одарила его недобрым взглядом.

После парада президенты отправились на переговоры, а затем вышли на пресс-конференцию. Хотя истинные взгляды трех лидеров всем известны, по случаю праздника их решили не декларировать. Санду ни словом не обмолвилась о России и Приднестровье и говорила о взвешенной внешней политике: она еще рассчитывает получить приглашение в Кремль и порешать проблемы сельскохозяйственного экспорта, гастарбайтегров и поставок газа.

Президенты Польши и Литвы дипломатично поддержали линию хозяйки. Йоханнис говорил об исторической и культурно близости молдавского и румынского народов, Дуда – о светлой перспективе приема Молдовы в Евросоюз.

Опоздавший Зеленский так и не проникся атмосферой праздника и принялся жечь напалмом. О Молдове он практически ничего не сказал, зато с ходу начал с рекламы скандальной «Крымской платформы» и «деоккупации территорий». Затем он упомянул другой антироссийский проект «Ассоциированное трио», в котором помимо Молдовы и Украины отметилась еще и Грузия.

Украинский президент рассказал, о «европейских устремлениях» и похвастался работой, которую он проводит на этом направлении. Упомянул третий антироссийский проект «Триморье» и роль Украины в нем.

«Высокой остается военная угроза вокруг Украины. Критичным остается уровень угрозы с севера, где Беларусь используют как дополнительный плацдарм агрессивных действий. Другой источник угрозы – российские войска в Приднестровском регионе Молдовы и в Абхазии. Из-за активной милитаризации нашего украинского Крымского полуострова под угрозой находится гражданское судоходство и торговля в регионе. Мы должны совместно отвечать на эти вызовы. С этой целью Украина вышло с инициативой усилить взаимодействие ВМС причерноморских стран. Украина последовательно выступает за присутствие в регионе Черного моря сил и средств членов НАТО, расширение программ совместных учений», – завершил Зеленский свою «праздничную» речь.

Военный парад в Кишиневе с высоты птичьего полета.