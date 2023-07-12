В Киеве понимают, что поставками кассетных боеприпасов для ВСУ американцы фактически «отдают украинцам последнее».

Об этом на совместной с президентом США встрече с журналистами по итогу Вильнюсского саммита заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда вы иногда давали какое-то оружие, я говорил и во время встречи нашего совета (Украина-НАТО – ред.) – очень просто критиковать. Но, например, кассетные боеприпасы – вы сделали очень непростое политическое решение. То, что вы теперь даёте нам такие боеприпасы, поможет спасти нас, и потому я очень ценю то, что вы сделали. Я не слышу с разных частей мира, когда Россия начала их использовать, чтобы страны критиковали Россию. Я очень благодарен вам за эту помощь, мы действительно рассчитывали, и не только на неё – на вашу поддержку чрезвычайную. Я хочу поблагодарить всех американцев. Мы понимаем, это больше 43 миллиардов. На сегодняшний день это чрезвычайная поддержка, я понимаю, что это все ваши деньги», – лебезил он.

«Однако вы должны это знать, что не только на борьбу вы это тратите, не только на бои, вы спасаете наши жизни, и это спасения жизней в Европе и во всём мире», – бредил Зеленский.