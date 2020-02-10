10.02.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Война, Вооруженные силы, Общество, Политика, Россия, США, Украина
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Зеленский – хиляк: теперь Лукашенко – главная ставка Запада против России


Президент Белоруссии Александр Лукашенко сейчас является главным гарантом независимости Украины.

Об этом в интервью youtube-каналу UKRLIFE.TV заявил российский либеральный политолог Андрей Окара, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Судя по тому, как Лукашенко и Путин играют в хоккей, белорусский сценарий Союзного государства остается в ряду приоритетов.

Лукашенко сейчас – это главный гарант украинской независимости. Если он даст слабину и проиграет Путину в политический хоккей, то по всей протяженности украинско-белорусской границы северный сосед станет по-настоящему северным, а не северо-восточным.

И самые близкие пути на Киев будут надежно просматриваться и простреливаться «дружественной» армией», – утверждает Окара.

По его мнению, судя по итогам визитов госсекретаря США Майка Помпео, Запад сейчас делает основную ставку в противостоянии с Россией не на Украину, а на Белоруссию.

«Вот в Украину Помпео приехал и нанамекался всякого плохого. Мол, разбирайтесь с Путиным сами. А Лукашенке он намекнул, что вы прям как Великое княжество Литовское, передний край Запада на востоке, поэтому мы в вас верим. Смысл такой, что мы вам простим многое. Главное, чтоб вы не дрогнули. Ну вот посмотрим», – разглагольствует Окара.

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