Зеленский хочет, чтобы его прикончила именно «Московия»

Елена Острякова .  
14.03.2023 23:17
  (Мск) , Москва
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Скандал, Спецоперация, Украина


В ответ на переименование России в «Московию», которым занялись в Киеве, следует переименовать Украину в Подмосковье.

Такой идеей поделился с ОСН депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В ответ на переименование России в «Московию», которым занялись в Киеве, следует переименовать Украину...

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«В ответ на предложение поднять из политического небытия придуманное поляками название «Московия» уже есть ответ, — заметил парламентарий. — И заключается он в том, что Украину в таком случае следует называть «Подмосковьем»!», – сказал Вассерман.

Он считает, что намерения переименовать Россию являются проявлениями «магического мышления».

«Его апологеты убеждены, что действия с символами чего-либо способны повлиять на то, что этот символ обозначает. Магическое мышление является одним из самых примитивных типов мышления. Так что, если руководство террористической организации «Украина» действительно до него скатилось, значит, плохи его дела. Боюсь, это конец киевского режима», – сказал Вассерман.

Идею поддержал другой депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Мне, безусловно, импонирует идея о том, что раз уж мы — Московия, то Украина, соответственно, Подмосковье. С другой стороны, мстить названию страны – это настолько мелочно. Давайте еще нарисуем портрет врага и будем плеваться в него. Раз уж Зеленский всерьез занимается подобными вещами, то вопрос противостояния с Россией для него лежит не в политической, а в личной плоскости. Видимо, русские мальчишки когда-то в детстве надавали ему по заднице. Вот он и злится на них до сих пор, хотя вроде вырос уже», – предположил Милонов.

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