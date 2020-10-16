16.10.2020, Киев, Игорь Петров
 
Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Зеленский хочет легализовать марихуану, потому что сам всегда «под впечатлением» – Джангиров


Вопрос о легализации применения марихуаны в медицинских целях, вынесенный на Всеукраинский опрос 25 октября, означает, что Зеленский и его команда стремятся легализовать выращивание и ничем не ограниченное употребление марихуаны, что приведет к вспышке наркомании среди украинцев.

Об этом в эфире канала «Капитал» заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Этот вопрос – имитация заигрывания с молодежью. Считается, что молодежный мейнстрим – за легализацию легких наркотиков. Но здесь это соединяется с темой помощи тяжелым больным.

Но в нашей стране не бывает «на чуть-чуть», у нас это приведет к крайне негативным последствиям. Другой вопрос, что этот процесс запущен с момента купли-продажи земли.

В Украине есть большие территории для выращивания медицинского каннабиса. Тут его будут выращивать чтобы якобы кому-то продавать. Наверное, его действительно будут продавать в медицинских целях, но я думаю, что вспышка наркомании нам обеспечена.


Мимикой и жестами, а иногда и всем своим внешним видом президент «Зе» убедительно демонстрировал нам, что он давно и всецело за легализацию марихуаны. Мне всегда было интересно журналистское клише «президент был под впечатлением» от встречи с избирателями такой-то области.

Мне казалось, что он «под впечатлением» уже к ним ехал. Он «под впечатлением» находится регулярно. А сейчас «впечатление» легализуется. Это – открытие ящика Пандоры», – сказал Дмитрий Джангиров.

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