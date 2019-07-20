20.07.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Образование, Права человека, Украина
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Зеленский хочет менять генетику русских детей

Русские дети на Украине постепенно забудут свои корни благодаря тому, что уже с дошкольных учреждений будут лишены возможности воспитываться на родном языке и подвергаться насильственной украинизации.

Об этом в интервью изданию «Левый берег» заявил Сергей Шефир, помощник президента Украины и давний партнер Зеленского по студии «95 квартал», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас в садиках, в школах дети говорят на украинском языке. В будущем это генетически закрепится», – сказал Шефир.

Это заявление показывает, что режим Зеленского намерен продолжать политику этноцида, проводившуюся предшественником Петром Порошенко, констатирует политолог Олег Хавич.

«И чем это от Нищука отличается?» – комментирует Хавич.

Министр культуры Украины Евгений Нищук ранее заявил, что население Юго-Востока Украины из-за «недостаточной генетической чистоты» не может воспринимать украинскую культуру.

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