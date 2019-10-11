11.10.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Донбасс, Политика, Сюжет дня, Украина
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Зеленский хочет мира с возможностью убивать мирное население 

Украинский президент Владимир Зеленский понимает, что не сможет победить Россию, а потому планирует заморозить конфликт в Донбассе.

Об этом в эфире в эфире телеканала «News-Front» заявил руководитель Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский, по крайней мере на вербальном уровне, уже не собирается выигрывать войну. Уже не только у России не собирается выигрывать войну, хотя ещё «воюет» с ней, но и с Донбассом не собирается выигрывать войну. С Донбассом пока ещё даже не «воюет», но выигрывать уже не собирается.

Не будем обсуждать эти шизофренические заходы. Он, в принципе, если переложить десятки ответов о том, что он собирается делать в Донбассе, он собирается реализовать абхазский вариант. То есть оставить всё как есть и просто прекратить стрелять – возвращение к той формуле, с которой он шёл на выборы», – сказал эксперт.

Однако, по его мнению, Зеленский пошёл на поводу у националистов и заявил, что война, даже без надежды на победу, всё равно может быть продолжена.

«В принципе, это хорошо. Но не был бы Зеленский Зеленским, если бы он не оставил себе возможность для отступления и дальнейшего прогибания перед нацистами, которые пока что определяют курс страны. То есть он сразу же сказал: «Но мир может быть и не достигнут. То есть мы можем и продолжить стрелять».

Это было сказано как для нацистов, так и для России, потому что типа «войну мы выигрывать не собираемся, но убивать мирное население в доступных для наших артиллерии и ракет зонах мы можем продолжить», – резюмировал эксперт.

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