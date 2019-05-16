Зеленский хочет набрать губернаторов через международные HR-агентства

16.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями крупных международных рекрутинговых и HR-агентств отметил, что намерен провести прозрачный конкурс на должности глав областных государственных администраций (ОГА), передает корреспондент ПолитНавигатора.

Как сообщает пресс-служба Зеленского, в четверг он вместе со своей HR-командой обсудил с ними возможное сотрудничество в поиске кадров на ряд должностей в системе государственного управления.

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Во встрече, в частности, приняли участие Илона Шарова (Hudson), Роман Бондарь (Оdgers Вerndtson), Алексей Долгих (Bayden), Юлия Згеева и Игорь Габузенко (Ward Howell).

«Мы действительно хотим найти новых талантливых людей, хороших специалистов, которые разделяют наши ценности. Это не популизм, это — наша цель. И мы понимаем, что найти лучших специалистов, которые имеют высокие компетенции и ориентированы на конкретные результаты, не очень просто. Поэтому хотим пригласить вас к сотрудничеству в этой сфере», — отметил Зеленский.

По словам Зеленского, уже есть определенное количество кандидатур, например, на должности руководителей ОГА в разных областях Украины.

«Но и здесь нам нужна ваша помощь с инструментами адекватной оценки этих людей. Потому что в целом мы хотим провести прозрачный конкурс на эти должности, найти лучших менеджеров, которые стремятся к позитивным изменениям в своих регионах, имеют стратегии развития и способны привлекать локальные и иностранные инвестиции», — указал он.

Кроме того, на встрече речь шла о главных критериях, которым должны соответствовать претенденты на глав ОГА: профессионализм, знание региона, авторитет в местных общинах, добропорядочность, хорошая репутация, опыт управления системами такого уровня.

«Все участники встречи поддержали инициативу Владимира Зеленского, связанную с кадровой политикой, и задекларировали свою готовность к сотрудничеству с командой новоизбранного президента», — отмечается в сообщении.