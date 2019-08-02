02.08.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия, Украина
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Зеленский хочет отторгнуть часть территории России

Команда нового президент Украины Владимира Зеленского собралась отторгнуть часть территории Российской Федерации. Для этого в украинской власти намерены разработать «стратегию деоккупации Крыма».

Об этом в эфире UATV заявил так называемый «постоянный представитель президента в АР Крым» Антон Кориневич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Безусловно, важная составляющая – это участие в наработке стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма. Это то, что очевидно, должно быть у нашего государства. Пока что полноценного этого документа нет. Мы готовы играть определенную важную роль для того, чтобы мы, наконец-то поняли, что Украина не только может играть вторым номером, не только может реагировать на нарушения государства-оккупанта, а Украина может каким-то образом прописывать рецепты того, как мы будем возвращать Крым под контроль Украины.

В конце-концов, должно быть видение у украинского государства, что такое успешный Крым, как он выглядит. Я думаю, что это то, о чем мы должны сегодня не только думать, но и начинать над этим работать», – заявил Кориневич.

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