Зеленский хочет прекратить стрельбу, но начать войну

08.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина должна прекратить стрельбу на Донбассе и начать выполнять Минские договоренности.

Об этом в эфире телеканала “Украина” заявил кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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Зеленский подчеркнул, что готов к переговорам с Россией, хоть и считает, что Украина воюет с ней.

“Самая главная сейчас задача – не просто остановить войну, а первые шаги сделать, прекратить стрельбу, чтобы наши ребята перестали погибать. Что мы для этого можем сделать? Продолжать Минские договоренности, продолжать минский процесс, но все согласны, все убеждены, что нужно реформировать минский формат.

Война с Россией, поэтому нужно говорить с Россией, однозначно. Должны быть переговоры и формат разговоров с Россией, дипломатический формат в присутствии западных представителей”, – сказал Зеленский.

При этом он добавил, что никогда не будет “жертвовать территориями или людьми”, уточнив, что целостность Украины “должна быть константой”.

Кандидат в президенты также отметил, что в его планах восстановить выплату пенсий населению ДНР и ЛНР, но подчеркнул, что будет вести информационную войну.

“Должна быть очень серьезная начата информационная война, в которой мы должны быть победителями. Мы должны достучаться до каждого человека, который живет на Востоке, на временно оккупированных территориях. И объяснить людям – мы все украинцы. Не просто протягивать им руку, не просто обещать, а возобновить эти отношения, начать платить пенсии людям, которые живут там.

Они такие же украинцы. Говорить им, что просто запудрили мозг. Это все информационная война, что мы вас ждем, мы вас любим, мы всех победим. Вы – украинцы. Скоро мы обо всем договоримся. Стрельба закончится и вы вернетесь в состав Украины, все оккупированные территории”, – заявил Зеленский.