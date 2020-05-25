Зеленский хочет превратить Донбасс в блокадный Ленинград – эксперт

25.05.2020, Москва, Владимир Гладков

На Украине отсутствует полноценная нация, если лишь пародия на нее, а власти страны ведут себя, как абсолютно раздавленные люди, которых легко уничтожить.

Об этом в эфире канала «Россия 1» заявил лидер движения «Суть времени», российский писатель и публицист Сергей Кургинян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Резервистов собирает не Билецкий, новую концепцию этой войны разрабатывает не Фарион, постепенный захват Херсонской области крымско-татарскими радикалами осуществляет не какая-то очередная сумасшедшая. Это все делает этот хлопец [Зеленский]. Точнее, он исполняет что-то ручками в тот момент, когда это делают те, кто стоит за его спиной – это американцы и другие», – заявил Кургинян.

По его мнению, скандал с «пленками Байдена – Порошенко» – спор на территории Украины за судьбу мировой загнивающей империи.

«Важнейший фактор состоит в том, что запутались между Байденом, который обгоняет Трампа – потому что коронавирус, и Трампом. И вдруг бабах – можно остановить Байдена», – пояснил лидер движения «Суть времени».

По словам Кургиняна, при этом США разрывает отношения с Китаем, объявляет русско-китайский сговор, то есть идет на войну с Китаем. Украине в этой ситуации придется «исполнять роль шестерки в этой войне», потому что нет субъектности, нет украинской нации, которую власти Киева просто уничтожили.

«Где нация? А у Польши есть нация. Все, что выражает эту уродливую пародию на нацию – Бандера. А что говорил Бандера? Он говорил, что все нужно уничтожить. И этот [Зеленский] говорит, что из Донбасса хочет сделать Ленинград, окруженный Гитлером. Он уже прямо зигует, эта сволочь», – возмутился Кургинян.

По его мнению, задача российской власти сегодня – констатировать разрыв Украиной минских соглашений.

«Вы только суньтесь со своим клоуном! Это уже геноцид, эта логика окончательного уничтожения Донбасса – вы суньтесь с вашим клоуном. И вы увидите, что будет в ответ», – подчеркнул он.

Кургинян добавил, что если Украина хочет спасти нацию, ей нужно вернуться к ресоветизации и рерусификации, а то, что делает власть сейчас – планомерное уничтожение украинского государства, общества, нации и всего, что было завоевано предками.

«Вы слышите, что ваше руководство несет по поводу 9 мая? И говорят, что «у нас другая позиция». Вас будут иметь как угодно, а вы в оставшееся время от этих сексуальных удовольствий время будете «свою позицию» излагать. Так делает свободный народ? Так делают люди, которые хотят, чтобы их уважали как нацию, как общество, как людей, знающих свою правду? Так себя ведут люди, которые раздавлены. А то, что раздавлено – потом бывает уничтожено», – заявил эксперт.