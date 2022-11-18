Зеленский хочет превратить переговоры с РФ в «стадион так стадион» – Карасёв

18.11.2022  20:40 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров: 433
 
Дзен, Дипломатия, Идиотизм, Общество, Политика, Провокации, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Озвученный президентом Зеленским «публичный» формат переговоров с РФ, который устраивает Украину, был осознанным шагом, нацеленным на то, чтобы никаких встреч не состоялось, поскольку такая «открытость» не имеет никакого отношения к дипломатическому диалогу.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Озвученный президентом Зеленским «публичный» формат переговоров с РФ, который устраивает Украину, был осознанным шагом,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Ведущий спросил, можно ли объявление о таком формате переговоров трактовать, как «взять Путина на слабо».

«Это предложить переговоры, чтобы Путин отказался. Путин не пойдёт на публичные переговоры, потому что публичных переговоров как таковых нет. Война – публичное дело, воюют открыто, объявляют войну, либо необъявленная война, но это публично. Есть два регулятора насилия: война и безопасность. Безопасность – это скрытая война, например, холодная война, где главное – безопасность. А переговоры о мире – это уже переговоры о гарантиях безопасности, о том, что такое для кого победа или перемирие, как соотношение сил учесть – в общем, послевоенный мир.

Поскольку это связано со сферой безопасности, дипломатия всегда была сферой деликатных компромиссов, которые не всегда надо публично транслировать в медиа. Это сразу вызовет или отторжение… и так далее», – объяснил Карасёв.

«Поэтому это способ показать, что мы не против переговоров, но давайте открыто, прозрачно, «стадион так стадион». Всё это обговорить, кругом зрители, поклонники, и «ура» или «у, промазал», как на футболе. Понятно, что Путин откажется от таких переговоров, вроде уже и Песков говорил, что это не относится к переговорам – «ну, значит, они съехали. Мы-то за открытость, а они съезжают с переговоров», – обыграл ситуацию политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть