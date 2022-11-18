Зеленский хочет превратить переговоры с РФ в «стадион так стадион» – Карасёв

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Новости Украины

Озвученный президентом Зеленским «публичный» формат переговоров с РФ, который устраивает Украину, был осознанным шагом, нацеленным на то, чтобы никаких встреч не состоялось, поскольку такая «открытость» не имеет никакого отношения к дипломатическому диалогу.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий спросил, можно ли объявление о таком формате переговоров трактовать, как «взять Путина на слабо».

«Это предложить переговоры, чтобы Путин отказался. Путин не пойдёт на публичные переговоры, потому что публичных переговоров как таковых нет. Война – публичное дело, воюют открыто, объявляют войну, либо необъявленная война, но это публично. Есть два регулятора насилия: война и безопасность. Безопасность – это скрытая война, например, холодная война, где главное – безопасность. А переговоры о мире – это уже переговоры о гарантиях безопасности, о том, что такое для кого победа или перемирие, как соотношение сил учесть – в общем, послевоенный мир. Поскольку это связано со сферой безопасности, дипломатия всегда была сферой деликатных компромиссов, которые не всегда надо публично транслировать в медиа. Это сразу вызовет или отторжение… и так далее», – объяснил Карасёв.

«Поэтому это способ показать, что мы не против переговоров, но давайте открыто, прозрачно, «стадион так стадион». Всё это обговорить, кругом зрители, поклонники, и «ура» или «у, промазал», как на футболе. Понятно, что Путин откажется от таких переговоров, вроде уже и Песков говорил, что это не относится к переговорам – «ну, значит, они съехали. Мы-то за открытость, а они съезжают с переговоров», – обыграл ситуацию политолог.