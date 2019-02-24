Зеленский хочет провести в Крыму Олимпийские игры

24.02.2019, Киев, Ольга Козаченко

Лидирующий в рейтингах кандидатов в президенты Украины комик Владимир Зеленский мечтает о возврате потерянных Украиной в 2014 году территорий.

Об этом говорится в материале киевского журнала “Новое время”, где в частности упоминается о двух недавних концертах (благотворительном и коммерческом) принадлежащей Зеленскому студии в Белой Церкви.

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“На первый из них бесплатные билеты распространялись заранее, по городским учреждениям и организациям. Перед его началом в местном Доме культуры Росава, зал которого был набит под завязку, показали со сцены трейлер нового, третьего сезона нашумевшего сериала Слуга народа.

В нем президент из народа Голобородько (телевизионный герой, которого играет Зеленский) дает интервью журналисту. И рассказывает о своих мечтах: мир на Донбассе, возвращение утраченных территорий. А еще — презентация в Украине нового фильма Олега Сенцова с участием самого режиссера, которого сейчас Россия удерживает в колонии строгого режима. И даже проведение летних Олимпийских игр в Симферополе”, – отмечается публикации.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Зеленский, согласно последним соцопросам, становится безоговорочным лидером избирательной компании.