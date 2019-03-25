Зеленский хочет референдум по НАТО

25.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

Вступление Украины в НАТО поможет реформировать армию и обеспечить суверенитет Украины.

Об этом в интервью киевскому журналу “Новое время” заявил украинский комик и шоумен, кандидат в президенты Владимир Зеленский.

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“Нужно строить мощную армию. Интеграция в НАТО — это прежде всего способ реформирования армии и обеспечения суверенитета Украины. Считаю, что вступление в НАТО должно проходить только через всеукраинский референдум. Но в армии нужно переходить на натовские стандарты, учиться у натовских специалистов. Зарплата и социальная защита воинов должны быть на уровне армий НАТО”, – сказал Зеленский.