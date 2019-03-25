Выборы
//exit;
25.03.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, НАТО, Политика, Украина
Просмотров:

Зеленский хочет референдум по НАТО

Вступление Украины в НАТО поможет реформировать армию и обеспечить суверенитет Украины.

Об этом в интервью киевскому журналу “Новое время” заявил украинский комик и шоумен, кандидат в президенты Владимир Зеленский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Нужно строить мощную армию. Интеграция в НАТО — это прежде всего способ реформирования армии и обеспечения суверенитета Украины. Считаю, что вступление в НАТО должно проходить только через всеукраинский референдум. Но в армии нужно переходить на натовские стандарты, учиться у натовских специалистов. Зарплата и социальная защита воинов должны быть на уровне армий НАТО”, – сказал Зеленский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть