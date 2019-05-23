Зеленский хочет «страну в смартфоне» и посылает всех к «Мише Федорову»

23.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Владимир Зеленский и его команда с 27 мая запускают онлайн-проект «Лифт», который позволит желающим презентовать свои идеи по диджитализации государства, передает корреспондент ПолиТнавигатора.

Об этом Владимир Зеленский и его советник Михаил Федоров заявили на конференции по интернет технологиям «iForum» в Киеве, обращаясь к аудитории по-русски.



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«Мы хотим действительно сделать страну в смартфоне. Правительство в смартфоне. Ребят, пора это сделать. Без вас не справиться», — сказал Зеленский.

«И внедрение четырех уровней: информация о государстве — первый, коммуникация с государством — второй, транзакции с государством — третий, вовлечение в управление государством — четвертый», — добавил он.

По словам Зеленского, было бы здорово по пути на работу иметь возможность контролировать, какие законопроекты подаются и как их дополнить, «какие чуваки избираются», какие петиции подаются и прочем.

«Я, правда, мечтаю о нашей стране в смартфоне. И чтобы мы были первыми в мире, минуя этот этап, который сегодня в мире и который сложно догнать», — заявил президент.

«Я с этим никогда сам не справлюсь, но это можем сделать мы. И если у кого-то есть идеи и предложения — обращайтесь к Мише Федорову», — сказал он.

Михаил Федоров продолжил: «Мы хотим создать открытый социальный лифт, когда человек без каких-то прослоек правительства, депутатов, знакомых, мам, пап, сестер и дядь сможет попасть в команду и реализовать реальный проект».

«Мы нашли системное решение. Уже в этот понедельник мы запускаем проект „Лифт“, где каждый человек сможет оставить резюме о себе, откликнуться на вакансию в нашей команде, рассказать идеи и отправить готовый продукт», — заявил он.

За этим он-лайн проектом будет закреплена отдельная структура, которая будет анализировать информацию, давать обратную связь и она будет внедрять это в ключевые департаменты «без большой бюрократии и в обход всему остальному».

«С понедельника все ваши идеи, которые касаются IT, вы сможете презентовать», — подытожил Федоров.